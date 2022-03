Mañana domingo 27 de marzo se realiza la 94.ª edición de los Óscar 2022. Esta nueva edición de los premios tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y se podrá ver desde Chile, a partir de las 21.00 horas, por TNT, TNT Series y CNN Chile.

Este años los premio serán conducidos por las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. “La ceremonia de este año estará enfocada en unir a los amantes del cine. Es oportuno que hayamos alineado a tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes con estilos cómicos muy diferentes (…) Sé que la diversión que Regina, Amy y Wanda tendrán en la ceremonia llegará a nuestra audiencia. ¡Tendremos muchas sorpresas! ¡Esperen lo inesperado!", dijo el productor de los Oscar 2022, Will Packer.



¿Cuáles son los Nominados a las principales categorías de los Oscar 2022?

Revisa a continuación las principales nominaciones de los Premios Oscar 2022:



Mejor película

⚫︎ Belfast – Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kovacik y Tamar Thomas

⚫︎ CODA – Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi y Patrick Wachsberger

⚫︎ Don't Look Up – Adam McKay y Kevin Messick

⚫︎ Drive My Car (ドライブ・マイ・カー) – Teruhisa Yamamoto

⚫︎ Dune – Mary Parent, Denis Villeneuve y Cale Boyter

⚫︎ King Richard – Tim White, Trevor White y Will Smith

⚫︎ Licorice Pizza – Sara Murphy, Adam Somner y Paul Thomas Anderson

⚫︎ Nightmare Alley – Guillermo del Toro, J. Miles Dale y Bradley Cooper

⚫︎ The Power of the Dog – Jane Campion, Tanya Seghatchian, Emile Sherman, Iain Canning y Roger Frappier

⚫︎ West Side Story – Steven Spielberg y Kristie Macosko Krieger

Mejor director

Kenneth Branagh – Belfast

Ryūsuke Hamaguchi – Drive My Car (ドライブ・マイ・カー)

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – The Power of the Dog

Steven Spielberg – West Side Story

Mejor actor

Javier Bardemz – Being the Ricardos como Desi Arnaz

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog como Phil Burbank

Andrew Garfield – Tick, Tick... BOOM! como Jonathan Larson

Will Smith – King Richard como Richard Williams

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth como Lord Macbeth

Mejor actriz

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye como Tammy Faye Bakker

Olivia Colman – The Lost Daughter como Leda Caruso

Penélope Cruz – Madres paralelas como Janis Martínez Moreno

Nicole Kidman – Being the Ricardos como Lucille Ball

Kristen Stewart – Spencer como Diana, Princesa de Gales

Mejor actor de reparto

Ciarán Hinds – Belfast como "Pop"

Troy Kotsur – CODA como Frank Rossi

Jesse Plemons – The Power of the Dog como George Burbank

J. K. Simmons – Being the Ricardos como William Frawley

Kodi Smith-McPhee – The Power of the Dog como Peter Gordon

Mejor actriz de reparto

Jessie Buckley – The Lost Daughter como la joven Leda Caruso

Ariana DeBose – West Side Story como Anita

Judi Dench – Belfast como "Granny"

Kirsten Dunst – The Power of the Dog como Rose Gordon

Aunjanue Ellis – King Richard como Orance "Brandy" Price

Mejor guion original

Belfast – Kenneth Branagh

Don't Look Up – Adam McKay; historia de Adam McKay y David Sirota

King Richard – Zach Baylin

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the World – Eskil Vogt y Joachim Trier

Mejor guion adaptado

CODA – Sian Heder; basado en la película La familia Bélier de Victoria Bedos, Thomas Bidegain, Stanislas Carré de Malberg y Éric Lartigau

Drive My Car (ドライブ・マイ・カー) – Ryūsuke Hamaguchi y Takamase Oe; basado en el cuento de Haruki Murakami

Dune – Jon Spaihts, Denis Villenueve y Eric Roth; basado en la novela de Frank Herbert

The Lost Daughter – Maggie Gyllenhaal; basado en la novela de Elena Ferrante

The Power of the Dog – Jane Campion; basado en la novela de Thomas Savage

Mejor película de animación

Encanto – Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer

Flee – Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen y Charlotte De La Gournerie

Luca – Enrico Casarosa y Andrea Warren

The Mitchells vs. The Machines – Mike Rianda, Phil Lord, Christopher Miller y Kurt Albrecht

Raya and the Last Dragon – Don Hall, Carlos López Estrada, Osnar Shurer y Peter Del Vechi

Mejor película internacional

Drive My Car -ドライブ・マイ・カー (Japón) – Ryūsuke Hamaguchi

Flee (Dinamarca) – Jonas Poher Rasmussen

The Hand of God (Italia) – Paolo Sorrentino

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután) – Pawo Choyning Dorji

The Worst Person in the World (Noruega) – Joachim Trier

Mejor documental

Ascension – Jessica Kingdon, Kira Simon-Kennedy y Nathan Truesdell

Attica – Stanley Nelson y Traci A. Curry

Flee – Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen y Charlotte De La Gournerie

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) – Questlove, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein

Writing with Fire – Rintu Thomas y Sushmit Ghosh

Mejor corto animado

Affairs of the Art – Joanna Quinn y Les Mills

Bestia – Hugo Covarrubias y Tevo Díaz

BoxBallet – Anton Dyakov

Robin Robin – Dan Ojari y Mikey Please

The Windshield Wiper – Alberto Mielgo y Leo Sanchez

Mejor canción original