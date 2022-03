El domingo 27 de marzo se llevará a cabo la 94.ª edición de los Premios Óscar, que en esta ocasión serán conducidos por las comediantes Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes.

El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y en Chile será trasmitido a partir de las 21.00 horas por TNT, TNT Series y CNN Chile.

Revisa a continuación cuáles son los títulos que compiten por el galardón a la mejor película de animación.



Este años son cinco las películas animadas que compiten por la estatuilla. Estas son:



Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer

Jonas Poher Rasmussen, Monica Hellström, Signe Byrge Sørensen y Charlotte De La Gournerie

Enrico Casarosa y Andrea Warren

4. The Mitchells vs. The Machines