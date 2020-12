Andrés Caniulef confiesa que tuvo un romance con César Campos en el pasado

El periodista fue el más reciente invitado al programa "Sigamos de largo" de Canal 13. Donde aprovechó la oportunidad para hablar acerca de su vida personal, revelando una antigua relación que tuvo con un conocido rostro de televisión, hablamos de el animador de Manos al Fuego de CHV, César Campos.

La conversación inicio cuando Campos apareció en pantalla enviándole un cariñoso saludo a Andrés. Donde indicó la importancia de su amistad "nunca voy a olvidar todo lo que me ayudaste en los inicios de mi carrera profesional en televisión. Todas las oportunidades que me abriste, los contactos que me hiciste para poder entrar al mundo laboral, y específicamente entrar al matinal de canal 13", señaló el conductor.

Luego de eso, el ex panelista de Alfombra Roja reveló que hubo un momento donde la amistad se torno en algo más, tras la consulta de Fran García Huidobro ¿ustedes tuvieron algo? ¿tuvieron ustedes algún romance en la antigüedad".

A lo que Caniulef lo confirma indicando que "sí, en la antigüedad. Él llegó a hacer la práctica, yo ya era periodista de prensa, y él tenía una fascinación por la tele que era muy similar a la que yo tenía" agregó además que "me vi muy reflejado, y por eso también lo ayudé bastante a crecer, a entender un poco cómo era esto, porque obviamente los primeros pasos dentro de la televisión a veces son difíciles"

Sobre la actual amistad que mantienen el periodista finalizó diciendo que "él está felizmente casado hoy día. Pero obviamente el cariño está, y yo creo que eso es lo más lindo y que se mantenga ese respeto y ese aprecio. Y admiración, que es mutua".