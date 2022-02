And Just Like That | ¿Habrá una temporada 2 de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker?

And Just Like That, la serie de HBO Max basada en la exitosa "Sex and the City" llegará a su fin este jueves 3 de febrero y con ello, muchos fanáticos de Carrie, Miranda y Charlotte interpretadas por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, se están preguntando por una segunda temporada.

Esta producción fue un viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad en sus 30 a la realidad aún más complicada de la vida y la amistad en sus 50. Todo esto fue sin Samantha, la amada y sexualmente libre cuarta integrante del grupo, luego de que Kim Cattrall declarara hace algunos años que había terminado con el personaje.

¿Tendrá una segunda temporada And Just Like That en HBO Max?

Por el momento, el programa no ha sido renovado para una segunda temporada, no obstante, la protagonista Sarah Jessica Parker ha manfiestado que definitivamente realizaría otra entrega. Agrega además que “Michael y yo hablamos hace dos semanas y dijimos: 'Está bien, ¿cuándo vamos a hablar de esto?'”, refiriéndose a una conversación que tuvo con el director, escritor y productor de la serie.

Esto podría verse beneficiado con unas recientes declaraciones de Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, quien ha expresado que ha sido la serie original más exitosa de HBO Max hasta la fecha: “En términos de audiencia, ha sido fenomenal. No podría estar más feliz con la forma en que está funcionando en términos de recepción”.

Por ahora solo quedará esperar a ver el final de la primera temporada y esperar a que la plataforma de streaming manifieste su intención de una nueva entrega para tener a Carrie, Miranda y Charlotte por mucho tiempo más.