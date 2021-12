And Just Like That | Revival de Sex and the city despide a Stanford Blatch y explica que pasó con el personaje

El actor Willie Garson, quien interpretaba a Stanford Blatch en Sex and The City, falleció en septiembre tras una larga batalla contra el cáncer pancreático, el actor ya había grabado algunos episodios del regreso de la serie "And Just Like That" cuando se reveló la noticia.

En el cuarto episodio de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker, el personaje cierra su historia, aunque no lo vemos en pantalla. El mejor amigo de Carrie era un agente de talentos y tenía un feliz matrimonio con Anthony, su pareja desde la serie original.

Al final del episodio se lee en pantalla "en memoria de nuestro querido Willie Garson".

El actor participó en los tres primeros episodios del revival, sin embargo, su complejo estado de salud hizo imposible que pudiera continuar con las grabaciones. En el debut de la serie de HBO Max, Standford aparece junto a su esposo asistiendo al concierto de Lily, en el siguiente capítulo esta presente apoyando a Carrie, su mejor amiga, tras su devastadora perdida, lo que continua en el tercer capítulo.

¿Qué pasó con Stanford Blatch en And Just Like That?

En el cuarto episodio su personaje no aparece, pero deja una carta a Carrie (Sarah Jessica Parker) para explicar el por qué de su ausencia. Carrie regresa a su antiguo departamente y encuentra una carta en el escritorio de Stanford. "Querida Carrie: Para cuando leas esto, estaré en Tokio”, comenzaba la nota. "No podría decírtelo, no sin llorar. Y ya has llorado suficiente”, en alusión a la muerte de John" Big "Preston (Chris Noth). Pero no solo eso, para sorpresa de todos los fans, Stanford dejó otra carta para su esposo Anthony (Mario Cantone) en donde le pide el divorcio.