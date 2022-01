And Just Like That | ¿Cuál es la icónica pareja de Sex and the City que se separó en el revival?

El regreso de Sex and the City a la pantalla sin duda dejó grandes sorpresas para los fanáticos, que jamás imaginaron que las cosas cambiarían tanto en la serie de HBO Max, And Just Like That.

Spoilers a continuación.

Primero, la ausencia de Kim Catrall marcó un cambio desde el inició del programa, ya que la querida Samantha Jones no está presente en la serie, sin embargo, ha sido nombrada en distintas ocasiones, pero no de la mejor manera. La publicista se fue a vivir a Londres y cortó lazos con su trío de entrañables amigas.

Luego, en el debut de la serie el corazón de los fans ya quedó destrozado luego de la muerte de Mr Big (Chris Noth) producto de un infarto al corazón.

Pero si eso no fuera suficiente, una de las parejas más icónicas de la producción original llegó a su fin, tras más de una década juntos.

¿Qué pareja se divorcio en And Just Like That?

Tras no poder seguir ocultando sus sentimientos por Che Díaz (Sara Ramírez), Miranda (Cinthia Nixon), quien inició un romance con el personaje, decidió poner fin a su matrimonio con Steve para poder estar libremente con Díaz.

Esto nace luego de que Che descubriera que la amiga de Carrie no está en una relación abierta, por lo que le dice que no continuará con el romance ya que no es ese tipo de persona.

En una dramática conversación, Miranda le pide el divorcio Steve, señalando que quiere que él sea feliz, que quiere más en la vida y confesándole que conoció a alguien.

¿Qué te pareció lo ocurrido en el último capítulo de la serie?