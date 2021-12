And Just Like That | ¿Carrie tendrá un nuevo interés amoroso? Showrunner de la serie entrega pistas del futuro de la protagonista

El reboot de la exitosa serie de HBO Max "Sex and the Ciy", And Just Like That, acaba de llegar a la pantalla con una historia totalmente inesperada para los fans. Una pérdida que nadie imaginaba y rompió el corazón de los seguidores de la serie.

Está nueva versión ya cuanta con cuatro capítulos emitidos en HBO Max, pero el segundo fue un shock para todos quienes han seguido la historia de Carrie (Sarah Jessica Parker) desde la primera temporada estrenada el año 1998 hasta la fecha.

SPOILERS A CONTINUACIÓN, SI NO HAS VISTO LOS NUEVOS CAPÍTULOS DE AND JUST LIKE THAT TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO.

El estreno de la nueva serie culmina con el repentino e inesperado fallecimiento de Mr. Big (Chris Noth), el eterno amor de Carrie en la serie. Tras esto, el personaje de Sarah Jessica Parker decide vender el departamento que compartía con su esposo y comenzar a buscar su nuevo hogar.

Carrie busca la ayuda profesional de Seema Patel (Sarita Choudhury), una experta en vender bienes raíces en Nueva York. Las dos mujeres entablan una interesante amistad a medida que avanza la entrega, compartiendo historias personales sobre sus vidas amorosas.

El showrunner Michael Patrick King, le señaló a TV Insider la importancia que tendrá esta amistad en Carrie para que pueda seguir adelante con su vida. "Seema es un personaje muy importante porque es soltera. Nada en nuestra franquicia dijo que todos deberían unirse o que hay algo mal contigo si no has encontrado a nadie. Así que creamos a esta mujer poderosa, poderosa y sexy que aún no ha encontrado el amor de su vida".

King deja en claro que esta amistad podría ayudar a Carrie a avanzar e incentivarse a conocer a otras personas.

"Ambas están sola. Entonces, si eso se traduce en salir en otras citas, o si se traduce en que se conviertan en un par de consuelo. Hay una vida interesante que puede estar ahí".

"No tengo ningún interés en llevar a la audiencia a un bosque oscuro y dejarlos allí sin una linterna. No vamos a dejar a Carrie sola. Pero queda por ver cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, hasta dónde llega", puntualizó el showrunner.

Los primeros capítulos de And Just Like That están disponibles en HBO Max. Los siguientes capítulos se estrenan todos los jueves a través de la misma plataforma.