Comentario de Cine: "Amenaza en lo Profundo", monstruosidad que deja una sensación positiva

Una misión científica en el fondo del mar se vuelve una pesadilla, cuando un incidente provoca que seis sobrevivientes intenten retornar a la superficie, con la estructura que los alberga al borde del colapso y desconocidas criaturas submarinas al acecho.

"Underwater" ilustra un desolador panorama incluso antes de perfilar a sus protagonistas. Un espacio recluido, bajo millones de litros de agua, sin mucha ayuda a la cual acudir y con todas las posibilidades en contra. La presentación de personajes puede parecer abrupta, incluso demasiado repentina; antes de conocer quienes están en riesgo, la catástrofe ya se desató, sólo debes dejarte llevar por una sensación de agobio que crece en la medida que se expande hasta cierto punto el paisaje.

Lo nuevo del director William Eubank se cuelga nuevamente de un tema recurrente en su corta filmografía: la soledad y la desprotección ante un mal desconocido e inexplicable. La oscuridad del entorno es devastadora, las burbujas y los sedimentos abisales desorientan, los sonidos infunden temor, la poca visión desespera. La historia de chances adversas se entrelaza con una atmósfera que pone presión tanto física como psicológica a los acontecimientos.

Con ello se ejecuta prácticamente una oda al postulado de “excavaron muy profundo y no tienen idea de lo que despertaron”, cuyas consecuencias ante los ambiciosos abusos corporativos sobre la naturaleza desencadenan una violenta venganza. ¿Mensaje ecológico? Quizás. En un envase atractivo, de acciones inesperadas, incluso cuando las visuales se vuelven un poco confusas ante una vista de ojos entre cerrados, que intenta dilucidar lo que ocurre.

No es novedad que Kristen Stewart entregue una sólida actuación, jugando en una delgada línea entre la determinación a la hora de tomar decisiones y operar al filo de entregarse a la desesperación. Sus gestos combinados con una fotografía que la ayuda bastante, transmiten esa incertidumbre casi ingobernable que caracteriza a su personaje.

Perdonando el insufrible personaje de TJ Miller, "Amenaza En Lo Profundo" es una película que, por su peligroso parecido con títulos como la grandiosa "The Abyss" o la nefasta "The Meg", no te hacía anhelar algo bueno de ella, pero su efectiva combinación entre el thriller de sobrevivencia y el horror de monstruos, sin abusar de sus recursos, logra dejarte con una sensación realmente positiva.