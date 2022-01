Entre los contenidos que destacan en la plataforma están La Rueda del Tiempo, Hotel Transylvania 4 y Being the Ricardos, entre muchos otros. ¡Conoce aquí los detalles de la suscripción!

Sin duda que las plataformas de streaming han sido una gran compañía durante este tiempo de pandemia de covid-19. Tanto así, que cada mes los usuarios esperan con ansias los próximos estrenos, muchos de los que han sido todo un éxito a nivel mundial.

Una de estas plataformas es Amazon Prime Video, servicio que llegó el mes de diciembre del 2019 y que en poco tiempo se convirtió en un fuerte competidor de Netflix con su renovdo catálogo de películas y series para todas las edades y los gustos.

Si todavía no eres usuario pero te interesa conocer qué películas y series tiene, cuánto cuesta y cómo suscribirte, sigue leyendo a continuación.

¿Cómo suscribirse a Amazon Prime Video, cuál es el precio?

Para suscribirte o contratar un plan en la plataforma Amazon Prime Video, debes ingresar a su sitio web oficial o haciendo click AQUÍ.

Una vez dentro, debes hacer click en 'Comienza tu período de prueba gratis' y luego en 'iniciar sesión' o 'crear una cuenta de Amazon', a la que tendrás que añadir una tarjeta bancaria.

A continuación, podrás disfrutar de todos los contenidos por un período de siete días. Una vez que caduque, deberás pagar $4.165 pesos mensualmente para continuar viendo todas las películas y series disponibles.

¿Qué contenidos tiene?

Amazon Prime Video tiene un extenso catálogo en el que se pueden disfrutar una gran cantidad de contenidos para todos los gustos. Entre lo más destacado en el ámbito de las series se encuentran The Office, The Boys, La Rueda del Tiempo, Nine Perfect Strangers y Parks and Recreation, entre muchos otros.

Por su parte, entre las películas más relevantes se encuentra Hotel Transylvania: Transformania, Being the Ricardos, Guasón, Cats, The Tender Bar, CODA, Aves de Presa y próximamente The Green Knight.