Álvaro Ballero recuerda su paso por Protagonista de la Fama y la Botota lo crítica tratándolo de "falso"

Álvaro Ballero recordó su paso por el primer reality show de la televisión chilena "Protagonistas de la Fama" del año 2003, del cual resultó ganador, al vencer por votación popular al actor Oscar Garcés, tras lo cual recibió una respuesta de la Botota Fox, quien lo trató de "falso".

A través de su cuenta de Instagram, Balero compartió con sus seguidores un registro de su etapa en el espacio, golpeando en la nostalgia a los usuarios.

"Estaba tan, pero tan nervioso, a esos ingenuos 20 años, que la sonrisa me salía chueca de tanto que me tiritaba la mejilla, por más que trataba de relajarme frente a la cámara, estaba por primera vez en un programa", comenzó señalando.

Luego agregó que siempre soñó con un momento así. "Desde que tenía uso de razón quería entrar a ese mundo mágico llamado televisión... No sabía en qué me estaba metiendo, sólo sabía que iba a cambiar mi vida".

"Son pocos los que han creído en mí, menos mal que yo sí, siempre todo lo he soñado, todo lo que hoy vivo y agradezco; mi mujer, mi familia, @Trecelab, todo, en serio, todo ha sido alguna vez una ilusión que imaginaba mirando el techo de mi habitación en Viña del Mar cuando aún era imberbe".

"He tenido suerte, tanta suerte de rodearme de grandes y nobles personas, que me han permitido avanzar, pocas, pero buenas..."

"Sí a veces me he equivocado, muy pocas, pero bueno, como nada me lo han regalado en la vida, superar estas montañas no me destruirá, saldremos vencedores, como siempre, y como siempre, aunque nadie, sólo nosotros, creamos eso", concluyó señalando.

La conocida comediante Botota Fox decidió responderle en la públicación señalando: "“Y te aseguraste tú no más. ¿Qué mier…? Gerente del 13 y jamás le diste pega a ninguno de tus ‘compañeros’. Falso, ese tiempo solo fuiste tú y solo tú. ‘Yo soy Ballero’. Te vi, te sigo, pero fuiste penca con toda la gente que hizo tu pega. ¡Falso!”"