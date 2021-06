Botota Fox saca las garras y arremete contra Patricia Maldonado: "No debería volver a la televisión"

La Botota Fox mostró sus garras en medio de una conversación con un podcast y arremetió sin pudor contra Patricia Maldonado, con quien tuvo más de un encuentro televisivo.

Sus declaraciones se dieron en el programa La Hora Mediática, espacio en el que el transformista sacó a la luz sus recuerdos sobre la competencia de Mega conocida como The Switch, producción en la que Maldonado fue jurado.

"Siento que en la televisión todavía hay gente tal cual es la Paty Maldonado, ella como fiel representante de lo que piensa, que uno también no tiene que estar en contra, cada uno piensa lo que quiere", partió comentando Fox.

Y luego añadió que "la vieja igual de todos modos ha sido coherente, siempre ha pensado lo mismo, nunca se ha dado vuelta la chaqueta como muchos lo han hecho, entonces siento que ahora no sé si le sirva mucho la televisión".

Maldonado está alejada de la televisión desde la Revuelta Popular de octubre de 2019, Mega decidió sacarla de la pantalla y desde entonces no se la vio más, hasta que decidió armar su propio programa en Youtube, Las Indomables, desde donde ha generado más de una polémica.

Consultada por su ausencia en la TV y un inminente retorno, Botota comentó que "no la veo en ningún programa, más que como ‘Patricia Maldonado cuéntanos ¿cómo has vivido la pandemia sin trabajo, sin estar en la televisión y que la gente ya no te quiera?".

"Si la vieja es astuta no debería volver a la televisión, porque creo que estamos cambiando los cimientos de esta televisión y no sirve para eso", resaltó.

Aunque por otro lado, Fox sostuvo que Patricia "no debería volver a la televisión. Es una vieja totalmente cahuinera, tiene un aura como de dueña de fundo, que se las sabe todas. Ella se encargó que la gente no la tome en cuenta".

"Cata Pulido, muy amiga de ella, que también piensan igual, ellas son la parte mala del Internet y le llevan la contra a todo este sistema", sentenció.

En una nota más positiva, Botota Fox reconoció a Pamela Díaz como una de sus referentes en la industria televisiva. "Me enseñó mucho, me da consejos, tengo mucho que agradecerle... Estuvo conmigo en plena pandemia, trabajamos juntas y eso se agradece", dijo el transformista.