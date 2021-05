Vasco Moulian asegura que Protagonistas de la Fama estaba arreglado: "me pedían que cuidara a Ballero y le pusiera mejores notas"

El actor y panelista de Zona de Estrellas, Vasco Moulian, se refirió a su participación en el primer reality de la televisión chilena "Protagonistas de la Fama" emitido el 2003 en donde ejerció como el profesor de actuación de la competencia en donde resulto ganador Álvaro Ballero.

En el programa de Zona Latina, Moulian señaló que el programa estaba manipulado. "Ballero era de los peores en actuación. Aquí vamos a entrar en un tema bien polémico. Protagonistas de la Fama es un programa arreglado, lamentablemente”

Sus compañeros le preguntaron a que se refería y señaló: “Arreglado donde yo fui cómplice. Y esto lo he dicho en otras ocasiones muy sutilmente porque ellos no lo quieren saber. Me ha costado muchos enemigos. Pero a mí Sergio Nakasone y el grupo me pedían que cuidara a Ballero y le pusiera mejores notas a Ballero… Tengo de testigo a María José Barraza”

“Entonces le pedían arreglar las notas para que Ballero no se fuera”, consulto Mario Velasco, a lo que Moulian respondió: "Claro. Y yo caí. Reconozco mi error perfectamente. Lo grave es que las cuatro primeras semanas era clave defender a Ballero porque o sino se iba por público 100%. ¿Qué había que hacer? Salvarlo por actuación. Y es así que me pedían un 5,8 cuando lo anotaba con un 5,4. Y ahí fue que yo cometo un error importante… Pero igual me siento mal".