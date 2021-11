La estrella de la música continúa estrenando nuevas canciones de su álbum Red, está vez fue el turno de All Too Well, con una versión extendida y con un corta de 14 minutos.

All Too Well | ¿Cuál es la diferencia de edad entre Dylan O'Brien y Sadie Sink, los protagonistas del corto de Taylor Swift?

Continua el shock tras el múltiple estreno de Taylor Swift y el re lanzamiento de su popular álbum Red, en donde lanzó una versión extendida además de un corto sobre la canción All Too Well, que se sospecha fue escrita acerca del quiebre de la estrella con el actor Jake Gyllenhaal.

En el video protagonizado por el protagonista de Teen Wolf y Maze Runner, Dylan O'brien y la actriz Sadie Sink, quien es parte de Stranger Things y protagonizo las distintas versiones de La Calle del Terror.

En el corto se ve a una pareja muy enamorada compartiendo distintos momentos juntos, sin embargo, a medida que avanza el registro se puede ver la distancia que aparece entre ellos, especialmente por la diferencia de edad.

Él está en un almuerzo con sus amigos, hablando animadamente, mientras ella está en silencio visiblemente incomoda. Después tienen una discusión al respecto de como él se comporta cuando está con sus amigos, ignorándola.

Luego se reconcilian, pero la paz no dura mucho ya el toma la decisión de terminar la relación. "Dicen que todo está bien, que termina bien, pero estoy en un nuevo infierno. Cada vez que cruzas mi mente por duplicado. Dijiste que si hubiéramos estado más cerca en edad, tal vez hubiera estado bien. Y eso me hizo querer morir", expresa Taylor.

Taylor y Jake tenían 9 años de diferencia cuando comenzaron su relación, ella tenía 20 años y él 29.

Taylor reveló en la nueva versión de la canción que una actriz le preguntó qué le pasó entre ambos."Una actriz me pregunta qué pasó, tú, eso es lo que pasó, tú", canta. En el cuarto verso, Taylor agrega: "Y nunca fui bueno contando chistes, pero el chiste es: Me haré mayor, pero tus amantes siguen teniendo mi edad".

La actual novia de Jake, Jeanne Cadieu, es en realidad 15 años menor que Jake Gyllengaal, por lo que señala Taylor la edad ya no parece ser un obstáculo.

¿Cuál es la diferencia de edad entre los protagonistas del video Dylan O'brien y Sadie Sink?

Los protagonistas del video tienen 11 años de diferencia, el protagonista de The First Time y Teen Wolf tiene 30 años, mientras que la interprete de Max Mayfield tiene 19 años.

Revisa el video de All too well a continuación.