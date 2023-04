La destacada cantante Alicia Keys, dio un anuncio a fines de marzo que remeció a sus fanáticos chilenos. Dio a conocer que visitaría nuestro país para brindar un memorable concierto a sus seguidores en el marco de su tour 2023. Así mismo, la artista reveló más fechas y ciudades que visitará junto a su banda, y que promete sorprender a quienes aman su música. Descubre cuáles son los días y ciudades de su gira a continuación.

Alicia Keys anuncia las fechas de su tour en 2023 en Latinoamérica y USA

A través de sus redes sociales, la artista publicó las fechas y ciudades que visitará por su "World Tour 2023".

¿Cuándo se presenta Alicia Keys en Chile?

La intérprete de Fallin se presenta el día sábado 09 de mayo en el Movistar Arena a las 21 horas.

Tras el primer anuncio en redes sociales, sus fanáticos chilenos, no dejaron pasar mucho para comprar las entradas, las cuales, se agotaron en un par de días.

Su publicación señala lo siguiente:

“Fam latinoamerica!! ¡Esto finalmente está sucediendo!!!!!!!!! ¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando sobre esto! ¡¡¡Teníamos que hacerlo realidad!!! ✨✨✨✨ ¡No puedo esperar a verte y perdernos en la música! Entradas disponibles a partir del miércoles 22 de marzo en AliciaKeys.com”

¿Cuándo fue la última vez que presentó Alicia Keys en nuestro país?

Hace 10 años que vimos el debut de Alicia Keys en el Movistar Arena, por tanto, este concierto que se apróxima, será un show memorable para todos sus fans chilenos y chilenas.