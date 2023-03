Alicia Keys y su tour latinoamericano es la noticia del día. La desatacada compositora e intérprete visitará nuestro país tras 10 años de su debut en el territorio nacional, en modo de celebración por sus 30 años de carrera. Descubre todos los detalles que necesitas saber en la siguiente nota.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Alicia Keys en Chile?

El show se realizará el día 9 de mayo en Movistar Arena a las 21:00 horas.

¿Cuándo y a qué hora es la venta de entadas?

La Preventa de entradas inicia el 22 de marzo a las 11:00 AM, exclusivamente para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o Cencosud. Por otro lado, la venta general para todo público estará disponible el viernes 24 de marzo a las 11:01 AM.

Alicia Keys regresa a Chile tras 10 años de su debut en nuestro país

Una artista del nivel de Alicia Keys es seguramente, un concierto memorable llena de su energía que trasciende los escenarios. La pianista publicó a través de sus redes sociales, el anuncio de su gira latinoamericana, la cual tiene motivo principal celebrar sus 30 años de carrera. Su comunicado fue el siguiente.

“Fam latinoamerica!! ¡Esto finalmente está sucediendo!!!!!!!!! ¡He estado soñando con esto y me has estado preguntando sobre esto! ¡¡¡Teníamos que hacerlo realidad!!! ✨✨✨✨ ¡No puedo esperar a verte y perdernos en la música! Entradas disponibles a partir del miércoles 22 de marzo en AliciaKeys.com”

Latin America Fam!! This is finally happening!!!!!!!!!! ������I’ve been dreaming about this and you’ve been asking me about this!! We had to make it happen!!! ✨✨✨✨I can’t wait to see you and lose ourselves in the music!! Tickets available starting Wednesday, March 22 on AliciaKeys.com

Tras el anuncio, las reacciones de sus fanáticos no tardaron en llegar, pues, la alegría comenzó a sentirse en el ambiente y ahora, sus seguidores chillenos y chilenas, esperan la llegada de la intérprete a nuestro país.