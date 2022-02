La edición N°64 de los premios Grammy ya tiene definida la fecha y el lugar donde se realizará la velada. Después de haber tenido un percance con la alta contagiosidad de la variante Ómicron, todo parece ir bien encaminado.

La ciudad de Las Vegas será la que actuará como anfitriona de los artistas que se presentarán y de toda la industria musical que irá para poder presenciar esta premiación. Se llevará a cabo el 3 de abril a las 22:00 hora chilena.

En esta oportunidad, las categorías reúnen a los álbumes que más han dado que hablar en cuanto a calidad y ventas percibidas por los artistas. Jon Batiste es quien se lleva la mayor cantidad de nominaciones, con una cifra de 11 en total.

Pero ¿quiénes son los nominados a las categorías de Álbum del año, Mejor Nuevo Artista, Grabación del año, Canción y Mejor Video?

Mejor Nuevo Artista:

Olivia Rodrigo

FINNEAS

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Saweetie.

Canción del año:

Bad Habits – Ed Sheeran

drivers license – Olivia Rodrigo

A Beautiful Noise – Alicia Keys & Brandi Charlie

Fight For You – H.E.R.

Happier Than Ever – Billie Eilish

Kiss Me More – Doja Cat & SZA

Leave The Door Open – Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Peaches – Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Charlie

Grabación del año:

I Still Have Faith In You – ABBA

Freedom – Jon Batiste

I Get a Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Right On Time – Brandi Charlie

Kiss Me More – Doja Cat & SZA

Happier Than Ever – Billie Eilish

Leave The Door Open – Silk Sonic

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

drivers license – Olivia Rodrigo

Álbum del Año:

We Are – Jon Batiste

Love For Sale – Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Justin Bieber

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat

Happier Than Ever – Billie Eilish

Back Of My Mind – H.E.R.

Montero – Lil Nas X

SOUR – Olivia Rodrigo

Evermore – Taylor Swift

Donda - Kanye West

Mejor Video:

Shot In The Dark – AC/DC

Freedom – Jon Batiste

I Get a Kick Out Of You – Tony Bennett & Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

Happier Than Ever – Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Good 4 U – Olivia Rodrigo

¿Compite algún chileno?

En esta oportunidad, la chilena Mon Laferte está nominada en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano, donde compite gracias a su trabajo musical Seis.