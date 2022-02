Cada año se celebran los premios Grammy, dejando presentaciones en vivo memorables y polémicas tras la reacción de los ganadores. Para la edición del 2022 ya partieron con problemas.

Y es que, originalmente, el evento se realizaría la noche del 31 de enero de este año. Sin embargo, el alza de los contagios por la variante Ómicron a nivel nacional dentro de EE. UU. fue un impedimento para llevar a cabo la velada, por lo que, a un mes de la fecha pensada, la organización decidió suspender la premiación sin anunciar la siguiente.

¿Cuándo son los premios Grammy?

Sin embargo, hace algún tiempo ya está definida la fecha, el horario y lugar para la edición N°64 de los premios Grammy. La ceremonia se realizará el domingo 3 de abril, en el MGM Grand Garden Arena de la ciudad de Las Vegas, a las 17:00 hora Pacífico y 20:00 hora este. En Chile será a las 22:00 horas.

¿Quiénes se presentarán?

La organización no se ha pronunciado hasta la fecha sobre quienes podrían presentarse, pero la costumbre es que si o si estén en el escenario los nominados a Mejor Álbum, por lo que de seguro estará Doja Cat, Lil Nas X, Taylor Swift, Billie Eilish, Justin Bieber, H.E.R, Y Olivia Rodrigo, Lady Gaga y Kanye West, aunque este último se ve difícil. También es probable que haga una presentación quien tiene más nominaciones en esta ocasión, Jon Batiste, autor del álbum We Are.

Solo queda esperar hasta abril para poder presenciar la noche más importante de la música.