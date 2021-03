"Viste que no confías en mi": Mauricio Isla cuenta divertida anécdota sobre Alexis y Mayte Rodríguez

El futbolista del Flamengo, Mauricio Isla, habló acerca de la estrecha relación que tiene con Alexis Sánchez, jugador del Inter de Milan en el programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" y además contó como se enteró de la relación del "Niño maravilla" con la actriz Mayte Rodríguez.

Los jugadores de la selección nacional mantiene una gran amistad desde que tienen 15 años, cuando ambos integraron la selección Sub-14. “Tenemos muchas cosas en común. Bueno, él se cree más modelo, él dice que es más lindo. De familia somos muy parecidos. Incluso cuando mi mamá conoce a la de él, fue como si fueran hermanas. Madres solteras, que luchan. Él también tiene un padre que lo crio y que no es su papá biológico. Los ‘sin papás’ nos llamamos nosotros cuando estamos en la Selección”. Señaló Isla.

Luego agregó "lo quiero mucho, llevamos muchos años juntos. Él se ha abierto mucho a contarme cosas que nadie sabe y también he sufrido lo que él sufre. El niño sufre mucho cuando a la selección le va mal, cuando juega mal, porque él es muy crítico y sufre mucho".

También señaló que tienen gustos similares "De música somos como parecidos. Nos gusta más la música suave de Romeo Santos, cuando estamos en los partidos o en la misma pieza. Tomamos mate juntos. Pero después empieza lo otro, ve las películas de Rocky Balboa, es un desastre, y se mete en la televisión", comenzó revelando Isla.

Así mismo indicó que “Somos bipolares los dos, no nos ponemos de acuerdo. Si nos enojamos, marido y mujer, no nos pedimos perdón ninguno de los dos y podemos estar peleados los dos días, no nos mandamos mensajes, y después llegamos y nos abrazamos. Hasta el día de hoy somos así. Somos un matrimonio total”.

Acerca de los romances, el "Huaso" recordó que generalmente discuten porque no logran ponerse de acuerdo para verse. El deportista reveló que antes de que se hiciera oficial frente a los medios la relación de Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez, Isla le preguntaba a su amigo si eran pareja, ya que los rumores entre ambos iban en aumento, lo que el jugador del Inter negaba.

Hasta que Mauricio y Gala los encontraron de casualidad en Estados Unidos. "Viste que no confías en mi, yo sabía que estabas con Mayte y no me comentaste" le dijo el "Huaso" a su amigo.

“Lo vimos por casualidad con Gala. Íbamos a la playa en Estados Unidos y ahí lo vimos. Yo no sabía que estaban juntos. Yo sabía lo de la prensa, que los vinculaban pero no sabía nada más”, recordó el deportista.