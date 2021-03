Gala Caldirola recuerda como fue el momento en donde se enteró que estaba embarazada

Gala Caldirola estuvo presente en De tú a tú, programa de Martín Cárcamo en donde contó como fue para ella enterarse de que estaba embarazada.

La ex participante de Volverías con tu Ex esta casada con el futbolista nacional Mauricio Isla con quien tiene una hija pequeña.

La pareja estaba viviendo en Turquía cuando se enteraron que estaba embarazada. "Para mí en ese momento fue un susto, porque no me sentía preparada para tantos cambios. Me sentía muy joven, en Europa tenemos la mentalidad de ser mamá más mayores. En un inicio yo tenía miedo", comenzó diciendo Gala.

"No quería tenerla en ese momento, pero él me dio la seguridad, porque él ya tenía una hija. Él ya lo había vivido, entonces él me dio la seguridad y la tranquilidad y de a poco me fui adaptando a la nueva situación”. indicó la joven.

Actualmente la pequeña Luz Elif tiene tres años, sobre la maternidad Caldirola Indicó que es “lo más bonito que me ha pasado en la vida. Yo doy todo por Luz. Yo no me separo nunca de ella, pero no porque no pueda, sino porque no quiero. De hecho, hemos intentado tener a una persona que nos ayude en casa y no puedo"

Luego añadió: "A mí me gusta hacerle su comida, me gusta dormirla, me gusta bañarla. me gusta jugar con ella. Me gusta enseñarle, retarla, hay que hacer de todo, no todo es bueno. Me encanta ser mamá, pero en un inicio me dio miedo", concluyó la ex chica reality.