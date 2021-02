"Seremos luz, espacio y tiempo": Mauricio Isla y Gala Caldirola festejan con destape el Día de los Enamorados

La chica reality Gala Caldirola y el seleccionado nacional Mauricio Isla también se sumaron a los festejos por el Día de los Enamorados, nada menos que con una candente y tierna sesión del fotos en las que aparecen al desnudo.

Ambos posan con sus mejores improntas, exhiben sus tatuajes, compartiendo caricias y miradas cómplices.

Junto con las imágenes, Gala publicó una reflexión en la que apuntó: "Cuando no queden huesos seremos luz, espacio y tiempo".

Gala y la figura de "La Roja" han enfrentado duros momentos a través de 2020, sobre todo después del contagio de Isla con la Covid-19, pero aún así su romance siguió en pie.

De hecho, cuando fue consultada por la posibilidad de tener otro hijo, Caldirola le comentó al programa de Instagram "Pijama Party": "Si no me deja en paz, quiere puro que me quede embarazada. Soy yo la que no quiero".

En tanto que el futbolista por su lado complementó esta versión con una postura más amable en la que sostuvo: "es muy joven, tiene 5 años menos que yo. Claramente que mi mujer no ha perdido sus ganas de seguir triunfando, de llegar a la TV y de disfrutar a sus amigos. Al final yo soy… Mucho más ahora en Brasil, voy a viajar mucho, voy a jugar mucho, entonces ella también necesita su vida".

Revisa las románticas postales de Gala Caldirola y Mauricio Isla a continuación: