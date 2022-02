Alejado de The Batman | La aclamada película de ciencia ficción que protagonizará Colin Farrell

El destacado actor Colin Farrell ha logrado consagrarse como uno de los actores más importantes del último tiempo. De hecho, ha recibido muy buenas críticas por su actuación como El Pinguino en las películas de Batman, papel al que volverá el próximo mes de marzo con el estreno de "The Batman".

El actor ganador de un Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical por la película "In Bruges" se encuentra actualmente trabajando en una nueva producción del cineasta de "Columbus" Kogonada, que está basada en el cuento "Saying Goodbye to Yang" de Alexander Weinstein.

Se trata de "After Yang", película que se desarrolla en un mundo donde los robots se compran como niñeras para cuidar a los niños. La pareja conformada por Jake (Farrell) y Kyra (Jodie Turner-Smith) compran a Yang (Justin H. Min) como niñera para su hija adoptiva Mika (Malea Emma Tjandrawidjaja) para ayudarla a mantenerse en contacto con su herencia china.

Cuando Yang comienza a funcionar mal, Jake emprende un viaje para encontrar una manera de arreglarlo y, en el proceso, descubre una distancia entre él y su familia que no sabía que existía.

Haley Lu Richardson, Sarita Choudhury y Clifton Collins Jr. completan el elenco de la película que se estrenará el próximo 4 de marzo.

Mira el tráiler a continuación: