Aerosmith sorprende en los Grammys 2020 al actuar junto a Run DMC

Aerosmith celebró su 50 años de carrera con un reconocimiento en los Grammys 2020 y por lo mismo llegaron a actuar hasta la ceremonia celebrada en el Staples Center.

La banda oriunda de Boston partió interpretando "Living on the Edge", pero la verdadera sorpresa llegó cuando se sumaron a la actuación los raperos de Run DMC para interpretar todos juntos la popular versión de "Walk This Way".

Aquí la actuación para el recuerdo: