Adriana Barrientos fija su opción para el Plebiscito y no descarta ser constituyente

La ingeniera comercial y modelo Adriana Barrientos se alzó como uno de los temas más comentados durante la jornada de este miércoles, después de que reveló su voto para el próximo Plebiscito del 25 de octubre.

Hace unos días publicó una imagen en la que apareció constatando que se inclinará por el Apruebo y la Convención Constituyente, pero ahora amplió más sus perspectivas sobre el tema.

"Mi intención sobre el tema de cambiar la constitución, es porque hay una causa que hoy día a mí me quita el sueño y se trata de incluir un programa de animales en la constitución, que los animales vayan a la constitución", indicó a T13.

Su cruzada animalista tiene que ver con que "quienes cometen delitos contra ellos, no reciben ninguna sanción ejemplificadora (…) estos temas a mí me sensibilizan mucho y si esto estuviera en la constitución, las leyes se cumplirían absolutamente y a cabalidad"; porque además, de acuerdo con "La Leona", la Ley Cholito "no es suficiente para poder amparar a los animales".

Si bien Adriana no está afiliada a ningún partido, la imagen que compartió si apareció el logo del Partido Regionalista, a propósito de ese detalle indicó que se trata sólo de una "buena onda".

Esto, porque "por el minuto no he pensado en entrar en la política, pero he recibido propuestas, pero eso ya es harina de otro costal".

Antes de finalizar, Barrientos se refirió a la posibilidad de ser constituyente y, si bien no lo había tenido en sus pensamientos, tampoco lo descarta.

"Me encantaría ser constituyente para poder legislar con respecto al tema de que si tú tienes 15 años y tu pareja tiene 18 y son del mismo sexo, según la Constitución el de 18 se va preso, en cambio si yo, Adriana Barrientos tengo 40 y tengo un pololo de 16 no hay ningún problema porque somos de diferente sexo", puntualizó.