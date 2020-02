Actor Alonso Quintero fue apuñalado a la salida de un karaoke en Bellavista

El actor Alonso Quintero fue apuñalado en medio del Barrio Bellavista, cuando salía de un karaoke junto a sus amigos.

El suceso ocurrió la madrugada del jueves, pero recién se conocen más detalles del incidente, ya que el mismo Quinteros hizo una publicación en Instagram donde contó lo sucedido.

"Llevo dos noches hospitalizado después de que, en la madrugada del jueves cuando iba saliendo de un karaoke en Bellavista junto a mis amigos, nos atacaron un grupo de personas que estaban robando en la calle", escribió el actor.

Fue entonces que "tratando de calmar las cosas y de que no le hicieran nada a mi polola, recibí una puñalada que me llegó hasta el hígado y un palo en la cabeza que me tiró al piso".

"Perdí mucha sangre", continuó Quintero, pero gracias a la ayuda de sus amigos y un desconocido que detuvo su auto para ayudarlo, "logré llegar a la urgencia de la clínica Santa María, a tiempo para que pudieran parar la hemorragia y salvarme la vida".

Si bien el ex de Sigrid Alegría aseguró que está "un poco mejor", también advirtió que "se vienen días complejos, ya que recuperarse tomará un tiempo, sin embargo lo peor ya pasó y estoy profundamente agradecido de la vida por ello".

Esta fue la publicación que hizo Alonso Quintero este sábado: