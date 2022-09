Crunchyroll le entregará una amplia colección de novedades en materia de animé a sus suscriptores dentro de los próximos días. La plataforma de streaming ahora dio a conocer la colección de estrenos que tiene proyectado para octubre, contemplando esperados títulos animé.

Las expectativas son altas para los días que vienen, sobre todo porque finalmente llegarán títulos tan anticipados como Chainsaw Man, My Hero Academia T6, SPY x FAMILY, Mob

Psycho 100 III, To Your Eternity T2 y BLUELOCK.

Así mismo, en la selección destacada por el servicio también aparecen otras producciones que no habían sido muy promocionadas últimamente, como Uzaki-Chan Wants to Hang Out! T2, Welcome to Demon School! Iruma-kun T3, Pop Team Epic T2, Berserk: The Golden Age Arc - Memorial Edition, BOCCHI THE ROCK! y Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury.

La colección de títulos de la temporada otoño 2022 se unirá al repertorio existente de más de 44.000 episodios de anime y 16.000 horas disponibles para transmitirse en Crunchyroll.

Crunchyroll | ¿Qué animés debutan en octubre?

24 DE SEPTIEMBRE

I'm the Villainess, So Im Taming the Final Boss (Maho Film)

Un compromiso cancelado obliga a una villana a usar su plan de respaldo: ¡Casarse con el Rey Demonio Claude! Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño y francés.

29 DE SEPTIEMBRE

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These T4 (Production I.G)

Las batallas galácticas y la intriga continúan en Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These temporada 4.

1 DE OCTUBRE

My Hero Academia T6 (BONES)

¡Una guerra entre héroes y villanos está a punto de estallar en la última temporada de My Hero Academia! Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

SPY x FAMILY (WIT Studio y Cloverworks)

¡La familia Forger regresa para retener la paz mundial en los nuevos episodios de SPY x FAMILY! Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán y ruso.

Uzaki-chan Wants to Hang Out! Double (ENGI)

Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

Berserk: The Golden Age Arc Memorial Edition (4°C)

La serie legendaria de Kentaro Miura regresa en Berserk: The Golden Age Arc Memorial Edition. Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño y francés.

Pop Team Epic T2 (Space Neko Company)

Popuko y Pipimi están de regreso para recordar a Hellshake Yano en la temporada 2 de Pop Team Epic. Doblaje incluirá inglés.

Raven of the Inner Palace (Bandai Namco Pictures)

Una concubina imperial que puede usar magia cambiará su vida después de una nueva reunión con el emperador. Doblaje incluirá inglés.

2 DE OCTUBRE

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Sunrise)

Una chica del planeta Mercurio aprenderá el poder de los trajes Mobile, después de alistarse en una academia de élite.

Beast Tamer (EMT Squared)

Ahora, viajando solo, la vida de un domador de bestias cambia después de conocer a una chica Cat Spirit. Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño y francés.

IDOLiSH7! Third BEAT! (Troyca)

¿Podrán IDOLiSH7 y Re:vale ayudar a TRIGGER mientras se enfrentan a su nuevo rival, ŹOO.?

4 DE OCTUBRE

Shinobi no Ittoki (Troyca)

¡Un descendiente del Iga Ninja Clan entrena para convertirse en un shinobi y lucha contra el rival Koga Clan! (Tráiler) Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño y alemán.

VAZZROCK the Animation (PRA)

¡Las unidades de ídolos masculinos VAZZY y ROCK DOWN debutan en esta nueva serie de anime de TSUKIPRO!

5 DE OCTUBRE

Mob Psycho 100 III (BONES)

¡La aparición de un árbol divino y una nueva religión trastorna la ciudad de Mob y Reigen! Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán y ruso.

Do It Yourself! (Pine Jam)

¡Un grupo de estudiantes de secundaria se unen para formar un club de bricolaje en la nueva serie Do It Yourself! Doblaje incluye español latinoamericano

Muv-Luv Alternative T2 (Yumeta Company y Graphinica)

La historia de Muv-Luv continúa mientras los Tactical Surface Fighters luchan contra las fuerzas BETA.

The Human Crazy University (DLE)

Un hombre que aparentemente no puede morir es llevado a la 'Human Crazy University';, para ser investigado más a fondo.

7 DE OCTUBRE

Legend of Mana -The Teardrop Crystal- (Graphinica and Yokohama Animation Laboratory)

¡El clásico videojuego Legend of Mana se reinventa en la próxima adaptación Legend of Mana -The Teardrop Crystal-! (Tráiler)

8 DE OCTUBRE

BLUELOCK (8bit)

¡300 de los mejores jugadores de fútbol de la escuela secundaria luchan para convertirse en la próxima estrella delantera de la Unión de Fútbol de Japón! Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

Bocchi the Rock! (CloverWorks)

¡Un estudiante cerrado cuya pasión es la guitarra cambiará su vida después de unirse a una banda!

Welcome to Demon School! Iruma-kun T3 (Bandai Namco Pictures)

¡La escuela de demonios vuelve a estar en sesión en nuevos episodios de Welcome to Demon School! ¡Temporada 3 de Iruma-kun! Doblaje incluye inglés

11 DE OCTUBRE

Chainsaw Man (MAPPA)

¡Después de hacer un pacto con un demonio, un hombre acelera su nueva vida para convertirse en Chainsaw Man! Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés, alemán y ruso.

23 DE OCTUBRE

To Your Eternity T2 (Drive)

Fushi lucha contra los Nokkers después de 40 años de aislamiento, llevándolos a nuevas tierras. Doblajes incluyen inglés, español latinoamericano, portugués brasileño, francés y alemán.

22 DE NOVIEMBRE

TONIKAWA: Over The Moon For You Episodio Especial (Seven Arcs)

¡Acompaña a Tsukasa y a Nasa en una aventura con cosplay incluido en este episodio especial de TONIKAWA: Over the Moon for You!

Crunchyroll | ¿Cuáles son los simulcasts que continúan?