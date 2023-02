Los Premios Grammy, están a pocas horas de iniciar su edición 65, en donde los artistas más grandes de la música se reúnen en un evento que destaca a los mejores de la industria.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunciará este domingo a los ganadores de este año, entre los cuales se encuentran grandes leyendas de la música y nuevos artistas que sorprendieron al mundo con su trabajo.

¿Cuándo son los Grammy 2023?

El esperado evento musical comienza el próximo domingo 5 de febrero a las 21.00 hrs con el preshow (Hora Chile) y será transmitido por HBO Max y TNT. La ceremonia oficial comienza al as 22.00 horas.

Revisa la numeración de TNT según tu distribuidor de cable

Direct TV: 505/1502 HD

VTR: 56 / 781 HD

Entel: 109 HD

Claro: 92/592 HD

Zapping: 52/ HD

Revisa el horario por país a continuación

México: 19.00

Perú: 20:00

Ecuador: 20:00

Bolivia: 21:00

Venezuela: 21:00

Colombia: 20:00

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Paraguay: 22:00

Chile: 22:00

Brasil: 22:00

¿Cómo contratar HBO Max?

Para poder adquirir la plataforma de entretenimiento debes ingresar aquí y colocar tus datos, además del método de pago para poder crear tu cuenta y acceder a los programas que se encuentran disponibles.

¿Quiénes son los nominados de este año?

Beyonce, es la artista con más nominaciones en esta edición gracias a su disco Renaissance que le entregó 9 distinciones.

Con esto, Queen B se convirtió en una de las artistas que más veces ha sido nominada al gran evento en su historia con 88 distinciones.

A ella le siguen Kendrick Lamar con ocho nominaciones, Brandi Carlile y Adele con siete cada uno, y Mary J. Blige, Future y Harry Styles cada uno con seis.

Taylor Swift también obtuvo nominaciones a Canción del año y Mejor video musical por su canción de 10 minutos "All Too Well" y el cortometraje que la acompaña con la estrella de Stranger Things, Sadie Sink y el protagonista de Teen Wolf, Dylan O'Brien.