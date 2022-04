Better Call Saul | ¿En qué fecha se estrena la sexta temporada de la precuela de Breaking Bad?

Better Call Saul, la exitosa serie precuela de Breaking Bad regresará muy pronto a la pantalla con su sexta y última temporada. Tras casi dos años desde el fin de la quinta entrega, la ficción protagonizada por Bob Odenkirk está a pocas semanas de estrenar los últimos capítulos de su historia.

El primer tráiler reveló emocionantes regresos en donde aparecen Leonel y Marco Salamanca, también conocidos como “Los Primos”, pero eso no sería todo, ya que tras semanas de rumores sobre el posible regreso de Bryan Cranston y Aaron Paul, los co-creadores de la serie Vince Gilligan y Peter Gould se refirieron al respecto en conversación con Variety.

"Sería una lástima que el programa terminara sin que [Cranston y Paul] aparecieran, ¿no es así?. Lo escuchaste aquí primero”. expresaron. Confirmando así el regreso de los queridos personajes a la ficción.

Sin embargo, son enfáticos en revelar que no será como lo imaginamos. "Estos dos mundos se cruzan de una manera que no has visto antes, eso es seguro", señaló Gould.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de Better Call Saul?

La temporada 6 se estrenará el lunes 18 de abril por AMC. La cadena confirmó además que los últimos 13 episodios se desarrollarán en dos partes, con los primeros siete episodios comenzando en abril y culminando con los últimos seis episodios de la serie a partir del lunes 11 de julio.