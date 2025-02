Pasan los días y se sigue hablando de la polémica serie de la Copa Davis entre Bélgica y Chile, donde el equipo nacional perdió tras un golpe de Zizou Bergs a Cristian Garin.

Los árbitros del partido, encabezados por el juez general Carlos Ramos, decidieron no castigar al europeo pese a la evidencia del golpe, situación que luego ratificó la ITF tras el reclamo de la Federación de Tenis de Chile.

En el equipo chileno quedaron dolidos por el hecho, asegura Tomás Barrios (139°), quien este domingo dio el golpe y se metió al cuadro principal en el ATP 500 de Río de Janeiro.

Tomás Barrios sigue enojado por el escándalo de la Copa Davis

Luego de la apretada victoria ante Camilo Ugo Carabelli habló Barrios, que en diálogo con As analizó lo ocurrido en Bélgica.

“Creo que, como todos dijeron, nos esforzamos mucho, creo que se nos desmereció, no nos ofrecieron muchas disculpas, no nos trataron como se debió y el árbitro tampoco nos escuchó. No nos sentimos escuchados. Al final, eso fue lo que más nos enojó”, dijo el inventor del Longa Shot.

Luego, habló de la ventaja que tienen los europeos contra los sudamericanos: “pasan cosas. También el Grupo Mundial siempre se juega afuera, nunca se juega en Sudamérica. El año pasado fuimos a China y no estaba ni siquiera jugando China, entonces al final pasan cosas que son complicadas, pero siempre somos nosotros los que nos terminamos adaptando”.

Tomás Barrios tendrá un duro partido en su debut en el cuadro principal de Río, donde se medirá con el italiano Lorenzo Musetti, el 17 del mundo.