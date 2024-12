Fernando González es una leyenda viviente del tenis chileno, por lo que es palabra autorizada para hablar de todo respecto a este deporte, incluso de su deseo de ser capitán de Copa Davis.

Mano de Piedra si bien se retiró hace largos años, esto no le impide estar al tanto de todo lo que sucede en el deporte que tanto ama. De hecho, este 2024 animó una serie de partidos amistosos con su amigo y compañero de tantas batallas, como Nicolás Massú.

El sueño pendiente de Fernando González

El 2024 para los tenistas chilenos fue un sube y baja, con actuaciones memorables y otras para el olvido. Sin embargo, Fernando González sabe bien el esfuerzo que hay detrás de los nacionales, por lo que calificó la temporada como positiva.

“El análisis que se puede hacer de los jugadores top que hay en nuestro país es realmente es bueno. Cualquier país querría tener cuatro jugadores en el Top 100 y nosotros lo tuvimos, ahora hay dos (Tabilo y Jarry) y eso ya es bueno“, señaló el triple medallista olímpico a Biobío Chile.

González sigue pendiente del mundo del tenis. Imagen: Photosport.

“En líneas generales fue un buen año para los chilenos. Jarry hizo final de un Masters 1.000, Tabilo llegó a una semifinal, ganó dos títulos (Mallorca y Auckland), así que vienen cosas buenas, mejores de lo que ha sido (…) De (Cristian) Garin (152º) no fue lo esperábamos, no fue lo que es él; (Tomás) Barrios (154º) tuvo algunas lesiones que le impidieron seguir subiendo”, explicó Feña.

Hace algunos días, el Bombardero de La Reina compartió con Nicolás Jarry en Barcelona. González reiteró que tiene como sueño pendiente el ser capitán de Chile de Copa Davis, cargo que hoy está en manos de su amigo Nicolás Massú.

“Me encantaría. Es algo que me ha gustado desde siempre. Ojalá que se dé en algún momento. Tengo muchas ganas”, indicó el ex número 5° del mundo. Fernando González por ahora tendrá que esperar, pero tarde o temprano su camino podría cruzarse nuevamente con Chile.