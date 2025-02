El escándalo de la llave entre Chile y Bélgica en la Copa Davis, con la agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin, sigue dejando reacciones. Y la Federación de Tenis de Chile no se quedó de brazos cruzados: presentó un reclamo formal ante la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Desde Chile le piden a la ITF que declaren a Garin como el ganador del cuarto punto y que se dispute un quinto partido para definir la serie. Además, solicitan una wild card compensatoria a las Finales de la Copa Davis.

Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis de Chile, sacó la voz. “Yo esperaba que el réferi fuera a tomar la decisión que correspondía, que era la descalificación de Bergs. Aquí no cabe otra cosa que cuando hay un contacto casual o no casual, procede la descalificación”, dijo a La Tercera.

“Hablé con el árbitro y le hice ver que él había tomado una decisión errónea (…) Me dijo que él creía que esa era la decisión que había que tomar. Le digo: ‘¿Por qué? Si tú has descalificado a jugadores como Djokovic, a la misma Serena Williams, tú has tenido estas mismas situaciones y a Djokovic por un pelotazo involuntario lo descalificaste. Y aquí que hay un golpe, una agresión, sea voluntaria o involuntaria, ¿por qué no actuaste igual?’ Me dijo: ‘Bueno, yo tomé una decisión, que puede estar errónea o no, pero es mi decisión'”, relató.

ver también Zizou Bergs rompe el silencio tras agredir a Garin en la Copa Davis: “Fue un accidente”

Reclamo formal por la agresión a Cristian Garin en Copa Davis

“Bueno, le dije yo, te comunico que voy a proceder al reclamo correspondiente, porque esto se va a ir al Comité de la Federación Internacional, porque tú no has aplicado la regla que corresponde“, continuó diciendo Sergio Elías, presidente del tenis chileno.

Publicidad

Publicidad

“‘Sí, es que el partido tenía que terminar’, me responde. ‘No’, le digo yo. ‘Tú no puedes obligar a mi jugador, después de un golpe, a entrar a definir un último juego. Él está entrando a la cancha completa desventaja, con una situación que él no sabe cómo se va a encontrar. Él perdió el conocimiento un par de segundos, después se recuperó, pero a él lo sacaron de foco del partido. Y tú no me puedes obligar a que mi jugador, habiendo procedido un golpe, entre a definir un último punto de un partido tan importante como este“.

¿Y qué espera de la respuesta de la ITF? “La decisión que tiene que tomar la Federación Internacional es súper difícil, porque revertir la decisión del juez, que sería la descalificación del jugador, significa que el quinto punto habría que ir jugando. Ahora, dónde, cómo, cuándo, no lo sé. Ya es un problema de la Federación Internacional. Pero tampoco la Federación Internacional puede dejar pasar esto, porque aquí está en juego la seriedad de la Copa Davis“.