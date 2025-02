La serie entre Chile y Bélgica por la Copa Davis terminó en un escándalo. La agresión de Zizou Bergs a Cristian Garin en el cuarto partido de la llave dio la vuelta al mundo y causó la indignación del equipo chileno, que ahora pide que se haga justicia y que se juegue el quinto punto de clasificación.

Este lunes, la Federación de Tenis de Chile hizo un reclamo formal a la ITF, donde cuestionaron la negligente atención que recibió Garin por parte del médico neutral y exigieron que se le declare como ganador del duelo. Además, pidieron una wild card compensatoria para las Finales de la Copa Davis.

Ante la injusticia, el Team Chile se muestra más unido que nunca y así también lo demostró Nicolás Jarry, quien dejó un firme mensaje en sus redes sociales.

“Vinimos a representar a nuestro país y no dejaremos nunca que nos pasen a llevar. Orgulloso de la unión de este equipo y de todo el esfuerzo que pusimos esta semana y siempre”, manifestó el Príncipe.

La indignación de Chile por la agresión a Cristian Garin

Tras el escándalo que significó la descalificación de Chile en la Copa Davis, Nicolás Massú explotó. “Acá no hubo debido proceso, para nada (…) Lo peor es que no hayan visto a Cristian. ¿Cómo puede ser posible que el doctor neutral no lo vea? O no lo saque de ahí. Hubo cero análisis”, dijo.

“Una hora y media después, todavía no hemos recibido ninguna disculpa. Ni una sola persona nos ha preguntado si Cristian está bien. Estoy totalmente sorprendido, les he dado la mano tanto al árbitro como a su capitán (Steve Darcis) y no he recibido absolutamente nada”, agregó el capitán.

Cristian Garin, por su parte, declaró que “de repente veo que Bergs salta hacia mí y despierto dos segundos después en el suelo. Perdí la conciencia tres segundos, me desmayé y no entendía la situación. Me obligaban a jugar cuando yo tenía una contusión y estaba mareado”.