"Me ha ayudado mucho": Alcaraz le agradece a Nicolás Jarry por su "secreto" para el tenis

El Master de Turín es el último torneo de tenis del año, donde participan los ocho mejores jugadores del año, entre ellos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Y aunque tuvieron un buen año, no les alcanzaron los puntos Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

Y una de las sorpresas fue el debut del español y ex número uno del mundo, Carlos Alcaraz (3°), quien cayó inapelablemente ante el noruego Casper Ruud (7°). Ahí, el español acusó un fuerte resfriado acusando que “el no respirar bien, el ahogarme me ha limitado mucho”.

“Yo no quiero hablar de eso porque suena a excusa, pero al final tengo que decir cómo me siento”, declaró ese día. Pero en el siguiente duelo contra el ruso Andrey Rublev (8°) el hispano se repuso y logró ganar gracias a una maniobra que patentó Nicolás Jarry.

El secreto de Jarry que salvó a Alcaraz

Tras su segundo partido en el torneo de maestros, Carlos Alcaraz tomó la palabra y agradeció la influencia de Nicolás Jarry para ayudarlo en sus problemas de respiración durante el partido de tenis.

Jarry venció a Alcaraz este año, en Buenos Aires / Foto: Imago.

Es que el chileno llamó la atención este año por el vistoso parche en la nariz que, según él, le permite respirar mejor durante los juegos. Por ello, el español recordó al chileno y le dedicó palabras.

“Sé que Jarry lleva esta tira en la nariz. Hoy me ha ayudado mucho, he podido respirar mejor. No sé si la usaré más adelante, pero gracias a ella puedo recuperarme mejor entre puntos”, agradeció Alcaraz.

Por su parte se despidió de la temporada 2024 y se encuentra de vacaciones previo al retorno a la actividad comenzando enero de 2025. Y antes de tomar las maletas junto a su familia informó que terminó su relación con Juan Ignacio Chela como coach, aunque recalcando que fue en “buenos términos”.