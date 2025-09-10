Es tendencia:
Garin, Barrios y Soto al ataque, un regreso inesperado y entrada gratis: así será el Challenger de Antofagasta

El tenis vuelve al norte con fuerza. El Challenger 75 de Antofagasta reunirá a figuras locales e internacionales, un regreso muy esperado y, como guinda de la torta, con acceso liberado para el público.

Por Javiera López Godoy

Tomás Barrios, Cristian Garin y Matías Soto
© PhotosportTomás Barrios, Cristian Garin y Matías Soto

El tenis regresa al norte de Chile dentro de solo unos días.

Del 29 de septiembre al 5 de octubre, el Dove Men+Care Challenger de Antofagasta dirá presente con un cuadro principal que mezcla nombres pesados, promesas emergentes y tres chilenos listos para la batalla.

Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto son los tres chilenos que ya están confirmados para esta edición del torneo.

El cuadro principal del Challenger de Antofagasta

El torneo no se queda corto de figuras. Al cuadro principal llegan campeones de la gira sudamericana como Emilio Nava (Concepción 2024), Hady Habib (Temuco 2024), Gonzalo Bueno (Concepción 2024) y Matheus Pucinelli (Coquimbo 2023).

Además, asoman jugadores con recorrido como Hugo Dellien, Francesco Maestrelli y Lukas Neumayer, entre otros.

El regreso de Bastián Malla

Según reportó Séptimo Game, uno de los wild cards del torneo será para el chileno Bastián Malla, quien retorna al circuito esta semana en el M25 de Cuiabá.

El antofagastino volverá a escena en casa, dándole un condimento especial al torneo.

Entrada gratuita para el público

Como si todo esto fuera poco, el evento tendrá entrada gratuita, abriendo la puerta para que la ciudad disfrute de una semana de tenis de alto nivel sin costo alguno.

