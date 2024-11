El ruso y su particular personalidad analizaron al contrincante más duro que ha enfrentado.

Terminó la temporada ATP del tenis y uno que no la pasó tan bien este año fue el ruso Daniil Medvedev. El ex número uno del mundo no logró replicar sus buenas actuaciones y cerró la temporada como el número 5 del mundo, lo que de todas maneras es un gran registro.

El ex ganador del US Open en 2021 también tuvo tiempo para analizar a sus rivales y, siempre con su particular personalidad, se acordó de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Y no precisamente por ser los mejores rivales del mundo, ya que en sincera conversación previo a la última Laver Cup, Medvedev confesó que ninguno de los tenistas del “Big Three” ha sido el más duro que enfrentó en su carrera.

La Bestia Negra de Daniil Medvedev

Ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic. El rival más duro y que peor lo hizo pasar a Daniil Medvedev fue el español y ex número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

Ambos tenistas se han enfrentado en ocho ocasiones, con saldo a favor de Alcaraz. / Imago.

“Probablemente en mi carrera es el oponente más duro al que me he enfrentado. Voy a intentar elevar mi nivel la próxima vez que juegue contra Carlos, intentar hacer algo nuevo, algo mejor”, dijo el ruso previo a la última Laver Cup.

Lo cierto es que hubo un enfrentamiento más entre ellos, que justamente terminó con triunfo para el hispano. Alcaraz lidera el cara a cara con el “Androide” ruso con seis triunfos y solo dos derrotas.

Pese a eso, el español no pudo cerrar el año en la cima, ya que el indiscutido número uno del mundo y mejor jugador del 2024 fue el italiano Jannik Sinner. Como número dos quedó el alemán Alexander Zverev y tercero el español Alcaraz.