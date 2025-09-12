Alejandro Tabilo (125°) decidió bajarse de la Copa Davis para priorizar su calendario y viajar antes a Asia. La apuesta, aunque polémica, empieza a rendir frutos.

El chileno se metió en semifinales del Challenger de Guangzhou (Huangpu) tras una gran remontada en cuartos.

Ahora lo espera un viejo conocido, el australiano Christopher O’Connell, actual 89° del ranking y primer sembrado en China.

¿A qué hora juega Tabilo vs. O’Connell en Huangpu?

El partido de semifinales está programado para este sábado 13 de septiembre a las 6:10 horas de Chile, un horario poco amigable pero clave para quienes quieran madrugar.

¿Dónde ver el partido en vivo?

La transmisión será de forma exclusiva a través de la web oficial de la ATP, en www.atptour.com.

Para seguirlo en vivo, hay que entrar en el menú “Challenger TV”, luego en la sección “Challenger”, y desde ahí buscar el torneo bajo el nombre “Guangzhou (Huangpu)” o bien escribir directamente el nombre de los jugadores en el buscador.

El desafío de Tabilo

Tabilo ya sabe lo que es ganarle a O’Connell, puesto que lo derrotó en Indian Wells y también en Montecarlo.

Sin embargo, el australiano llega como favorito por ranking y regularidad. Será una prueba exigente para el chileno, que además sumará puntos valiosos en su intento por regresar al top 100.