Algunas comunas se verán afectadas y no tendrán suministro de agua por un día.

Aguas Andinas anunció hace algunos días, un masivo corte de agua, que afectará a algunas comunas de la Región Metropolitana.

Te contamos qué días y por cuántas horas se suspende el suministro de agua potable, este y más detalles en la siguiente nota de Rednews.

¿Qué comunas no tendrán agua y cuándo?

A través de X ex Twitter, Aguas Andinas informó que se suspenderá el suministro de agua potable, en las comunas de Providencia y Ñuñoa, desde las 9:00 am horas del domingo 29 de septiembre hasta las 06:00 am horas del lunes 30 de septiembre.

Específicamente, se verán afectados los sectores de: Avenida Providencia y Avenida Andrés Bello por el norte, Tajamar y Avenida Tobalaba por el oriente, Avenida Ossa por el sur, además de Avenida Dublé Almeyda, Avenida Irarrázaval, Sucre y Condell por el sector poniente.

Mapa publicado por Aguas Andinas en X

¿Por qué se cortará el agua en Providencia y Ñuñoa?

La razón que explican desde la empresa, es por la instalación de una válvula reguladora, implementación que, según señalan en su comunicado, “potenciará la eficiencia hídrica de la red y reforzarán la resiliencia de la infraestructura sanitaria para toda la ciudad”, informan desde Aguas Andinas.

Para mitigar los efectos del corte de agua, se habilitarán 34 puntos de abastecimiento y 10 camiones aljibes entre ambas comunas.

Puntos de abastecimiento

Providencia:

Carlos Antúnez/Av. Providencia

Av. José Miguel Claro Esquina/Providencia

Av. Salvador/Av. Francisco Bilbao

Av. Francisco Bilbao/Av. Antonio Varas

Av. Los Leones/Pedro Lautaro Ferrer

Chile España/Av. Hernando de Aguirre

Av. Tobalaba/Av. Francisco Bilbao

Av. Pocuro/Av. El Bosque (Plaza Río de Janeiro)

Av. Eliodoro Yáñez/Juan De Dios Vial

Lota/Av. El Bosque

Los Nogales/Carlos Antúnez

Av. Antonio Varas/Vasconia

Av. Francisco Bilbao 1727 (Acceso Parque Inés de Suárez)

Av. Providencia 2384

Valenzuela Castillo/Matilde Salamanca

Canadá/Bernarda Morín

José Manuel Infante 174

Av. Los Leones/California

Carlos Antúnez/Av. Pedro de Valdivia

Santa Isabel 998

Diego de Almagro/Villaseca

Av. Los Leones/Vicuña Cifuentes

Diego de Almagro/Av. Eliecer Parada

Ñuñoa: