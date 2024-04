El Gobierno decretó este sábado duelo nacional de tres días tras el crimen de tres carabineros, quienes sufrieron esta madrugada una emboscada en el sector de Antiquina, en Cañete. Revisa a continuación de qué se trata y que dijeron desde el Ejecutivo al respecto.

¿Qué significa que haya duelo nacional? Presidente Boric decreta medida tras asesinato a carabineros

En pocas palabras, el duelo nacional implica que durante el periodo establecido, todas las sedes gubernamentales, oficinas y entidades públicas, así como las unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, deben exhibir la bandera nacional a media asta.

Además, se hace necesario suspender cualquier acto o ceremonia gubernamental que tenga un carácter festivo durante el periodo establecido. Las personas naturales y otros miembros de la sociedad también tienen la opción de unirse de manera voluntaria a este tributo.

Chile en duelo nacional por asesinato a tres carabineros

Esta madrugada ocurrió un crimen en contra de los carabineros Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo , quienes sufrieron una emboscada en Cañete.

De izquierda a derecha: Carabinero Carlos Cisterna, Carabinero Misael Vidal y Carabinero Sergio Arévalo. Aton Chile.

Según lo detallado por Chilevisión Noticias, personal de Bomberos acudió al llamado alrededor de la 01:00 AM de este sábado en el kilómetro 25 de la ruta P72S, donde se reportó un vehículo incendiado en las cercanías del límite entre Cañete y Tirúa.

Una vez en el lugar, encontraron la patrulla de Carabineros, que estaba realizando patrullaje, con los tres cuerpos calcinados en su interior. Hasta el momento, se desconocen los detalles de lo ocurrido; sin embargo, vecinos del sector indicaron que hubo un tiroteo en ese instante.

Canete, 27 de abril de 2024 El General de Carabineros Ricardo Yanez asiste al lugar del asesinato de tres carabineros en Canete. Carabineros via Aton Chile

En el marco del Día del Carabinero: Tres días de duelo nacional

Ante esto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que “con motivo de estos fallecimientos, el país va a tener tres días de duelo nacional. Lo segundo es que se va a prestar todo el apoyo para reforzar esta investigación y dar con los culpables de este acto”.

Por otra parte, la secretaria de Estado aseguró que “La dolorosa coincidencia de este atentado con el Día del Carabinero, nos obliga a cambiar la manera de conmemorar esa fecha”.

“Por lo cual, la ceremonia que estaba originalmente prevista no se va a realizar y, en lugar de ello, se va a desplazar a la zona el Presidente y las principales autoridades del Estado para que allá, cerca de las familias de las víctimas y cerca de esa comunidad que está conmovida, conmemoremos este día tan importante”, agregó.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric aseguró a “chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos“.