¿Qué es la revisión técnica? Este es el control periódico (generalmente cada un año) que se le debe hacer a los vehículos para verificar el buen funcionamiento de este y es en ese contexto que con el objetivo de lograr un control adecuado de cada auto o moto del país y no saturar las Plantas de Revisión Técnica (PRT) se diseñó un calendario donde cada mes tiene preferencia un digito sobre los otros.

Revisa a continuación los vehículos que tienen preferencia durante el mes de octubre a las PRT.

Revisión Técnica en octubre: Esos son los autos que deben hacer el trámite este mes

Según la información entregada por el sitio web de las Plantas de Revisión Técnica, los vehículos que tienen preferencia para la renovación de la revisión técnica durante el mes de octubre son los terminados en 7.

Vale aclarar que, si bien los terminados en 7 tienen la prioridad, esto no significa que los terminados en otros dígitos no puedan asistir a las PRT, aunque el trámite podría durar más de lo que hubiese durado en el mes correspondiente, al no contar con la “preferencia”.

Revisa a continuación el calendario oficial de este proceso:

Enero: 9.

Febrero: 0.

Marzo: No hay preferencia.

Abril: 1.

Mayo: 2.

Junio: 3.

Julio: 4.

Agosto: 5.

Septiembre: 6.

Octubre: 7.

Noviembre: 8.

Diciembre: No hay preferencia.

¡Ojo! Que el trámite de la revisión técnica necesario para obtener el permiso de circulación del siguiente año. No cumplir con esto y conducir un vehículo sin la revisión técnica es concurrir en una infracción grave, con multas que van desde 1 a 1,5 UTM, es decir, a octubre del 2023 alcanza el monto de $63.515 hasta los $95.273.

¿Dónde se realiza el trámite?

Puedes realizar la revisión técnica en la Planta de Revisión Técnica más cercana a tu hogar, de todas formas, si deseas realizar el trámite de forma más expedita, puedes agendar una hora de atención en prt.cl/Paginas/ReservaHora.aspx , aunque esta posibilidad está disponible solo en algunas revisiones técnicas.

El costo de la revisión técnica no tiene un valor fijo y varía dependiente del tipo de vehículo que lleves y de la planta de revisión técnica que hayas elegido.

Revisa a continuación el listado de lugares y precios AQUÍ.

¿Qué vehículos deben renovar la revisión técnica cada seis meses?

Si bien en su mayoría la revisión técnica tiene carácter anual, hay algunos vehículos que se ven en la obligación de renovar su permiso de manera semestral o cada seis meses, estos no se guían por el calendario anual y deben asistir a las PRT que ofrezcan este tipo de servicios:

Vehículos de transporte de personas de más de nueve asientos, incluido el del conductor.

Vehículos motorizados de carga con capacidad para transportar más de 1750 kg, sus remolques y semirremolques.

Taxis.

Vehículo-escuela.

Vehículos de transporte escolar y vehículos que empleen GLP o GNC como combustible.

Vehículos que circulan en la Región Metropolitana y que hayan sido inscritos en el registro de vehículos motorizados antes del 1 de septiembre de 1992.

Camionetas, Jeeps y furgones que circulan en la Región Metropolitana y que hayan sido inscritos en el registro de vehículos motorizados después del 1 de septiembre de 1992, a nombre de personas jurídicas.

¿Qué revisan en el control de Revisión Técnica?

Según lo señalado por el sitio Chile Atiende,la revisión técnica comprende una revisión de los sistemas de dirección, frenos, luces, llantas, neumáticos, estructura de chasis, sistema de suspensión y transmisión y combustión interna, escape y emisión de contaminantes; además de parabrisas y vidrios; carrocería, puertas, asientos y ventilación; espejos, bocina, limpiaparabrisas y elementos de seguridad; velocímetro e instrumentos.