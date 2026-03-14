La Polla Chilena de Beneficencia realizó este domingo un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al Nº 5399, cuyo pozo acumulado fue de $4.250 millones de pesos, monto que se repartió entre las diferentes categorías que son parte del juego de azar.

Recordemos que los sorteos del Loto se realizan tres veces a la semana, los días domingo, martes y jueves. Los detalles y cómo jugar online en la siguiente nota de Redgol.

Resultados Loto 5399

La Polla Chilena de Beneficencia informa que no hay ganador en la categoría del Loto de 6 aciertos. De todas formas, te dejamos el detalle del sorteo y los diferentes premios.

Números ganadores: 11, 13, 14, 19, 23, 31 y comodín 18.

La Previa del Sorteo

Sorteo Loto domingo 15 de marzo

La Polla Chilena de Beneficencia informa que el sorteo se realizará hoy cerca de las 21:30 hrs y los resultados serán publicados aquí en Redgol.

El pozo acumulado para el sorteo es de $4.700 millones de pesos, monto que será repartido de la siguiente manera:

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Loto: $1.720 millones

Recargado: $700 millones

Revancha: $530 millones

Desquite: $190 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $0 millones



* Monto estimado a repartir entre todas las categorías.

ver también Resultados Loto hoy jueves 12 de marzo: Números ganadores sorteo 5398

¿Cómo jugar Loto?