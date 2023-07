Durante la mañana de este jueves 27 de julio se publicó la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP). En ella se dan los resultados correspondientes a la medición de junio y julio, los que muestran la poca aprobación del presidente Gabriel Boric y revelan los políticos mejor evaluados.

¿Quiénes son los políticos mejor evaluados en la última Encuesta CEP?

Una de las preguntas claves de la Encuesta CEP es la evaluación de los personajes políticos entre quienes conocen a la persona. En esta sección se revela la aprobación y desaprobación que tiene cada uno. De esta manera los mejores evaluados son los siguientes:

Evelyn Matthei: Tiene una evaluación positiva de un 55% y una evaluación negativa de 22%. Rodolfo Carter: Registra una evaluación positiva de un 48% y una evaluación negativa de 28%. German Codina: Marca una evaluación positiva de un 41% y una evaluación negativa de 25%. Claudio Orrego: Tiene una evaluación positiva de un 40% y una evaluación negativa de 21%. Sebastián Piñera: Registra una evaluación positiva de un 38% y una evaluación negativa de 31%. José Antonio Kast: Marca una evaluación positiva de un 38% y una evaluación negativa de 38%. Carlina Tohá: Tiene una evaluación positiva de un 34% y una evaluación negativa de 34%. Mario Marcel: Registra una evaluación positiva de un 33% y una evaluación negativa de 37%. Jeannette Jara: Marca una evaluación positiva de un 31% y una evaluación negativa de 38%. Vlado Mirosevic: Tiene una evaluación positiva de un 30% y una evaluación negativa de 33%.

Por su parte, el presidente Gabriel Boric se encuentra muy abajo en el ranking con una evaluación positiva de un 27% y una evaluación negativa de 46%.

La baja aprobación del Gobierno de Gabriel Boric

Ante la pregunta: “Independiente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?”, un 62% dice desaprobar y un 27% aprueba.

Mientras que un 7% dice no desaprobar ni aprobar la gestión del presidente Gabriel Boric y un 4% no sabe o no responde.

Partido Republicano es el partido político mejor evaluado

Otro punto importante en la Encuesta CEP revela la baja aprobación que tiene la población de los partidos políticos. El 60% de los encuestados no escogió ningún partido ante la pregunta: “¿Con cuál partido se identifica más o simpatiza más?”.

Sin embargo, el partido con mejor evaluación es el Republicano, con 10% de aprobación, subiendo considerablemente del 2% que marcaba en noviembre y diciembre de 2022.

Muy atrás aparece el Partido Socialista (PS) con un 4% de aprobación, mientras que con un 3% están el Partido de la Gente (PDG), la Democracia Cristiana (DC), Renovación Nacional (RN), la UDI y el Partido Comunista (PC).

Si quieres revisar los resultados completos de la Encuesta CEP ingresa a este ENLACE.