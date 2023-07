El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la decisión de los diputados de la UDI de no participar en la discusión de la reforma previsional en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson (RD), no abandone su cargo.

¿Qué dijo el presidente Boric a la UDI por abandonar la reforma de pensiones?

En un punto de prensa en una actividad en Quinta Normal, el presidente Boric señaló que su gobierno “va a seguir buscando, con el mayor sentido de urgencia, hasta alcanzar los acuerdos necesarios que nos permitan avanzar en dignidad para los pensionados”.

“¿Cómo le vamos a dar la espalda a esa gente? Desde mi punto de vista, es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir ‘no vamos a conversar sobre las pensiones, mientras usted no haga lo que les exigimos hacer con su gabinete’. ¡Pero cómo se les ocurre! “ , manifestó el mandatario.

“Cómo se les ocurre, las personas mayores están por encima de esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirle las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida. ¿Y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar? ¿Con qué cara? ”, añadió tajantemente.

El presidente continuó su discurso enfatizando en que “las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel pero no cerrando las puertas al diálogo sobre una reforma tan esperada por todos los chilenos y chilenas”.

“Llevamos un año y cinco meses de Gobierno y, efectivamente, no ha sido fácil. Lo que siempre me dicen, a cada lugar donde voy, me lo decía recién una vecina: ‘no nos olvide por favor’, ‘cumpla las promesas que hace’. Porque eso, efectivamente, marca la diferencia. Y lo que nos piden es que pongamos en el centro a las personas y no los intereses de un partido u otro, o las peleas chicas”, indicó el mandatario.