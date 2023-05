Hace unos días se supo sobre la renuncia del exsubsecretario de Prevención Social, Christian Larraín, pero recién hasta hace unos horas se supo que el motivo por el que el Gobierno le pidió dejar su cargo fue una denuncia de acoso sexual.

Larraín asegura que no tiene información sobre la acusación en su contra, pero que la a ministra de Trabajo, Jeannette Jara, le explicó que se trata de “una denuncia por uso inadecuado de lenguaje de connotación sexual en público. Y enfatizo en ‘público’, porque la acusación no era por uso de lenguaje de connotación sexual dirigido a una persona en particular, sino en público'”.

Según contó, el exsubsecretario participó en una reunión junto a la ministra Jara el viernes 26 de mayo a las 15:00 horas. “Al rato la ministra me llama y me dice ‘subsecretario, tiene que renunciar, porque me llegó esta denuncia de acoso sexual en su contra'”, explicó.

Al consultar por mayor información, la ministra le dijo que no podía entregar detalles al respecto, porque es secreto. Sin embargo, al insistir le comento que se trataba de una denuncia por uso inadecuado de lenguaje de connotación sexual en público.

Christian Larraín: “Jamás he emitido comentario alguno”

El exsubsecretario de Prevención Social remarca que le “extraña de sobremanera”, sobre todo porque el “ambiente de trabajo en la subsecretaría es un ambiente distendido, horizontal, abierto, participativo”.

“Cuando me fui, los 10 miembros, en su mayoría mujeres, me despidieron con puros agradecimientos”, aseguró.

“Yo lo único que le puedo garantizar es que jamás he emitido comentario alguno, de ninguna naturaleza, dirigido hacia una persona en particular, ni hombre ni mujer”, enfatiza.

Larraín recalca que no se hizo ningún sumario y que solo se le pidió la renuncia. “No puedo saber por qué me pidieron la renuncia. No estoy en la mente del Gobierno. Lo que sí me preocupa es que estemos en Chile en presencia de una cultura de la cancelación donde simplemente se desechan a las autoridades sin investigación previa. Eso lo encontraría extremadamente preocupante. Quiero creer que no estamos frente a eso”, añadió.