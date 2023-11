En enero de este año se aprobó la nueva Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), más conocida como Ley Uber. Luego, en abril se promulgó esta ley que busca regularizar el funcionamiento de las apps de transportes como Uber, Cabify, Beat y Didi.

El objetivo de esta iniciativa es que las condiciones de los vehículos y conductores de estas aplicaciones se iguale a la de los taxis. Sin embargo, con el borrador de del reglamento del Ministerio de Transportes que regulariza la ley, se advirtió que los precios en Uber subirán al doble si se publica tal como está.

¿Por qué el precio de Uber subirá al doble?

El valor en el precio de Uber subirá al doble debido al nuevo reglamento de la ley provocará que cerca de la mitad de los actuales conductores de la aplicación no podrán seguir siendo choferes , según adelantó a La Tercera el gerente general de Uber Chile, Federico Prada

Esto provocará directamente una menor cantidad de autos de Uber disponibles en la app, por lo que de forma proporcional el valor de los viajes debería aumentar. Todo ello, ante las nuevas exigencias que se solicitarán a los vehículos y conductores con esta nueva ley.

Actualmente, Uber es la aplicación de este tipo más popular en el país y funciona de Arica a Punta Arenas. De hecho, hay 118 mil conductores afiliados a Uber, de los cuales un 15% son extranjeros. No obstante, la nueva ley provocará que uno de cada dos conductores no pueda seguir usando la aplicación, es decir, unos 57 mil choferes, según los cálculos de Prada.

Todo ello, además afectará a más de 2,2 millones de usuarios activos de Uber. “El servicio sería más caro y por lo tanto se concentraría en zonas en donde hay mayor disposición a pagar (como comunas de más ingresos), pero lo otro más importante es que hay ciertas personas que requieren de una y otra forma viajar y lo van a tener que hacer igual pagando demás”, asegura el gerente.

¿Cuáles serán los requisitos para ser Uber? Las nuevas exigencias que se aplicarán con la ley

De momento, a falta de que publique en enero de 2024 el reglamento de la Ley Uber que está elaborando el Ministerio de Transportes, las exigencias para los conductores y vehículos de las apps de transporte serán las siguientes:

El vehículo debe tener como mínimo una cilindrada de 1,4 litros (para sedán).

(para sedán). Se debe tener un vehículo de antigüedad de máximo 7 años , es decir, que los autos que sean de antes de 2017 no podrán funcionar en las apps.

, es decir, que los autos que sean de antes de 2017 no podrán funcionar en las apps. Los conductores deben tener licencia clase A (profesional), que es la misma que tienen los taxistas.

“El reglamento limita la posibilidad de los conductores de generar ganancias flexibles y de manera independiente. También impacta desde un punto de vista al empleo, inversiones y movilidad”, argumentó el gerente de Uber.

Algunas comunas podrían dejar de tener Uber

También, Federico Prada advierte que el funcionamiento de Uber en comunas como Iquique y Punta Arenas prácticamente pasaría a ser inviable, ya que actualmente casi ningún conductor cumple la normativa de la ley.

“Si el reglamento se pone en vigencia como está, más del 90 por ciento de los viajes de Punta Arenas no se harían y lo mismo ocurriría con el 87 por ciento de los viajes que se realizan entre Alto Hospicio e Iquique. No se harían por el tema de la cilindrada en particular. Ocurriría lo mismo con los viajes de Talagante y Melipilla”, explica el gerente de Uber.

Por esa razón, es que Prada ha solicitado conversar con el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para crear una mesa de trabajo con las empresas afectadas y así mejorar la propuesta del gobierno. Sin embargo, desde junio de este año no ha logrado reunirse con la autoridad. Pese a todo ello, Prada asegura que Uber no se irá del país.