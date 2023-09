Ya no queda nada para las Fiestas Patrias 2023 y las familias chilenas están comenzando a preparar sus comidas para estas celebraciones. De ese modo, hay un dulce chileno que no puede faltar en estos días, y hablamos de las tacitas de merengue. Si no sabes cómo hacerlas, pues te contamos la receta a continuación.

¿Cómo preparar tacitas de merengue de postre?

Si deseas impresionar a tus invitados en Fiestas Patrias con una receta fácil y deliciosa, las Tacitas de Merengue son una excelente elección.

Ingredientes:

2 tazas de harina cernida

3 yemas de huevo

1/2 cucharadita de polvo de hornear

3-1/4 cucharadas de agua

3 claras de huevo

2/3 taza de azucar

6 cucharadas de azúcar flor (rasas)

Mánjar

Ralladura de naranja

mostacilla de color

¿Cómo prepararlas?

Aquí tienes los pasos para preparar las Tacitas de Merengue: