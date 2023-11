Muy buenas noticias recibió la gastronomía nacional, ya que el chef chileno Rodolfo Guzmán fue galardonado entre los 10 mejores cocineros del mundo, premio entregado en la séptima versión de los prestigiosos The Best Chef Awards 2023.

¿Cómo fue la ceremonia?

La ceremonia fue realizada en Mérida, México, y en el lugar se congregaron cerca de 350 personas: desde chefs, candidatos nuevos y expertos en gastronomía.

Los invitados al evento fueron los encargados de votar por los cocineros, tomando en cuenta características como creatividad, la pasión, innovación, sostenibilidad y el impacto social positivo en la cocina.

Guzmán fue destacado en el ranking por ser “uno de los más influyentes e innovadores de Latinoamérica” y por unir la “biodiversidad con el patrimonio cultural chileno”.

A través de un comunicado, el chef Rodolfo Guzmán señaló que “Estar entre los mejores chefs del mundo es un desafío constante y ser reconocido en el puesto número 10 por mi trabajo es un honor inmenso”, esto, porque desde 2018 que entró a la lista de los mejores 100.

“Este logro refleja años de dedicación, pasión y un enfoque constante en la innovación culinaria”, agregó.

El cocinero también se refirió a su innovador enfoque en la cocina y manifestó que “Hemos trabajado incansablemente para perfeccionar nuestros platos, utilizando ingredientes chilenos para crear sabores intensos y deliciosos que representan nuestra cultura y tradición”.

¿Quién es Rodolfo Guzmán?

Rodolfo Guzmán tiene 45 años y es jefe de cocina, y propietario del premiado restaurante “Boragó”, ubicado en la comuna de Vitacura, el cual se caracteriza por el uso de productos endémicos y por un menú que cambia constantemente, reflejando la disponibilidad estacional de ingredientes.

En su juventud, el prestigioso cocinero entró a estudiar Ingeniería Comercial, pero se retiró al primer año.​ Durante esos años también practicaba uno de sus hobbies favoritos: el esquí acuático, mientras que solamente cocinaba en sus ratos libres. Sin embargo, tras un accidente practicando este deporte, decidió cambiar el rumbo de su vida y estudiar Gastronomía en Santiago en el Instituto Profesional Culinary.

Cuando finalizó sus estudios, con el objetivo de buscar un mejor futuro, emigró a Estados Unidos, donde terminó trabajando como mesero y lavaplatos en pequeños restaurantes. Esto lo llevó a volver a emigrar, esta vez a España, donde trabajó en el restaurante Mugaritz, ubicado en Rentería y manejado por el chef Andoni Aduriz. Este local es considerado uno de los cincuenta mejores del mundo, por la revista británica “Restaurant”, y fue allí donde Guzmán realizó su formación más profesional en el área de la gastronomía.

Al regresar a Chile, Guzmán abrió “Boragó” en enero de 2007. Solo ocho años después, en 2015, su restaurant se ubicó en el número 2, dentro de los Cincuenta Mejores Restaurantes de Latinoamérica (Latin America’s 50 Best Restaurants). Ese mismo año, se convirtió oficialmente en uno de los mejores restaurantes del mundo, al entrar en el puesto 42 de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo (The World’s 50 Best). Actualmente Boragó ocupa el puesto N°38 del mundo.

¿Cuánto cuesta comer en Boragó?

El menú de los platos endémicos contiene entre 12 y 17 preparaciones, lo que varía según la estación del año y su precio es de $148.000.

En cuanto a los brebajes, Boragó ofrece un maridaje de vino endémico de 5 a 6 tiempos, que tiene un valor de $86.000. Además, cuenta con un maridaje de jugos, de 5 a 6 tiempos, por un costo de $40.000.

Quienes deseen un menú ovolactovegetariano, este debe ser solicitado, al menos, 24 horas antes de asistir al restaurante.