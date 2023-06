Este martes el Presidente Gabriel Boric anunció desde La Moneda la aceptación de la renuncia del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, y en su reemplazo anunció a Osvaldo Salgado Zepeda .

¿Quién es Osvaldo Salgado?

Osvaldo Salgado Zepeda (PS) es otorrinolaringólogo titulado de la Universidad de Chile y quien actualmente trabajaba en el Hospital Barros Luco.

Cabe destacar que Salgado participó en la creación de la subsecretaría de Redes Asistenciales en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y cuenta con larga experiencia al ser en su momento director del Servicio de Salud Metropolitano en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

“He decidido nombrar al doctor Osvaldo Salgado Zepeda, otorrinolaringólogo de la Universidad de Chile, quien hasta hoy aún ejerce su profesión en el Hospital Barros Luco, pero cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público”, explicó el Mandatario.

¿Qué pasó con el ex subsecretario?

El ex subsecretario, Fernando Araos, fue cuestionado en las ultimas semanas debido a la crisis sanitaria que enfrenta el país.

Su salida se da tras los cuestionamientos por no llamar a la Clínica Las Condes para gestionar una cama para Mía Olivares, una lactante de tres meses quien recordemos falleció en el Hospital base de San Antonio.

Sin embargo, Araos explicó a los medios de comunicación que, al contrario, si se estaban derivando a los pacientes al recinto asistencial antes mencionado.

“En el análisis preliminar donde pedimos las gestiones que se realizaron en el caso en particular (lactante de San Antonio) no existió registro de una llamada a la Clínica Las Condes, es por eso que hemos tomado la medida de instruir una investigación sumaria porque no se llevó a cabo el protocolo como corresponde y evaluaremos lo que eso conlleve a las acciones administrativas correspondientes”, explicaron desde la Comisión de Salud del Senado.