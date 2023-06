El diputado de RN, Miguel Mellado, confesó haber sido quien grabó el audio filtrado del Presidente Gabriel Boric en una reunión privada con parlamentarios de la Macrozona Sur el pasado martes 13 de junio.

La situación generó rechazo en distintos sectores, pero sobre todo en el Gobierno, que terminó presentando una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para investigar responsabilidades en la filtración. Fue después de esto que Mellado reconoció entregar el audio a los medios, aunque aseguró que no sabía que no podía grabar.

“Grabé los 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”, afirmó el diputado de la región de La Araucanía.