Según la última Encuesta Nacional de Salud, en Chile el 12,3% de la población tiene diabetes, lo que equivale a casi 2 millones de personas, esto lo convierte en el país con la mayor prevalencia de esta enfermedad en América del Sur. Es por esto, que los expertos recomiendan estar atentos al nivel de insulina en el cuerpo.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

Primero que todo, la insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en la sangre entre a las células de los músculos, grasa e hígado, donde se usa para obtener energía.

De acuerdo al National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIH), la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden bien a la insulina y no pueden absorber la glucosa de la sangre fácilmente.

Como resultado, el páncreas produce más insulina para ayudar a que la glucosa entre a las células. Esto aumenta el riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2.

En cuanto a las causas, estas pueden ser por múltiples factores como genéticos, étnicos, ambientales y efectos secundarios a patologías o uso de fármacos.

¿Cómo detectar la resistencia a la insulina?

Para detectar la resistencia a la insulina es importante un examen físico, detectando manifestaciones clínicas o presencia de obesidad abdominal, aumento de glicemia y acantosis nigricans. También, se debe analizar el aumento de triglicéridos y colesterol HDL bajo, presencia de hígado graso, ovario poliquístico y/o hipertensión arterial primaria.