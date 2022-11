Este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, fecha que desde 1991 se instauró por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar conciencia sobre la enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

¿Cuántos tipos de diabetes hay?

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía, ya que con diabetes el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o no puede usar de manera adecuada la que se produce. La insulina es una hormona que produce el páncreas que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que éste las use como energía.

Son 3 los principales tipos de diabetes que hay, la de Tipo 1, Tipo 2 y la diabetes gestacional, que es la que se da durante el embarazo.

La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmunitaria, es decir que el cuerpo se ataca por error, esta reacción impide que el cuerpo produzca insulina o en caso de hacerlo sea muy poca. Por esta razón las personas que sufren de este tipo de diabetes deben recibir una inyección de insulina todos los días para poder sobrevivir.

Este tipo de diabetes es la menos común pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

La diabetes tipo 2 es la más común y generalmente se presenta en la edad adulta, en esta el cuerpo no usa adecuadamente la insulina y no puede mantener el azúcar en la sangre a niveles normales, generando resistencia a la insulina. Es posible que las personas no presenten síntomas por tanto es importante realizarse chequeos constantemente para prevenir.

Debido a las altas tasas de obesidad es que se está haciendo cada vez más común que la diabetes tipo 2 se presente en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aunque no todas las personas que sufren diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas.

Es importante destacar que si uno de los padres, hermanos o hermanas sufren de diabetes se tiene mayor probabilidad de padecer esta enfermedad.

La diabetes gestacional aparece en mujeres embarazadas y se ve reflejado con un nivel alto de azúcar en la sangre, presentándose en mujeres que nunca han tenido diabetes y suele desaparecer luego del nacimiento del bebé, pero el riesgo de tener diabetes tipo 2 a futuro aumenta posterior a este.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas de la diabetes generalmente no suelen aparecer inmediatamente, aunque para las personas con diabetes tipo 1 suelen presentarse más rápido y son más graves en comparación con los síntomas en la diabetes tipo 2 que se presentan de manera gradual y las personas pueden estar años desconociendo que se tiene la enfermedad.

Entre los síntomas que se presentan cuando se tiene diabetes se encuentran los siguientes:

Aumento de la sed

Micción frecuente

Aumento del hambre

Pérdida de peso involuntaria

Fatiga

Visión borrosa

Llagas que tardan en sanar

Encías rojas e inflamadas

Infecciones frecuentes

Entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

Zonas de piel oscurecida, por lo general en axilas y cuello

Si se presenta alguno de estos síntomas es importante solicitar una hora al médico, ya que si tiene diabetes podrás comenzar con un tratamiento y así evitar las futuras complicaciones que trae la enfermedad, es importante mencionar que la diabetes no cuenta con una cura pero perder peso, mantener una alimentación saludable y mantenerse activo puede ayudar a controlarla.