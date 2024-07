Estos son los parlamentarios que no apoyaron el regreso del beneficio económico.

El Bolsillo Familiar Electrónico es un beneficio económico, que contemplaba un pago de $13.500 por carga familiar, culminando la entrega en abril de este año.

Te contamos qué pasará con la posible reactivación del beneficio económico y que parlamentarios están a favor y en contra de la iniciativa.

¿Qué diputados votaron en Contra del Bolsillo Familiar Electrónico?

Este jueves se informó que el trámite se frenó en la Cámara baja, recordemos que anteriormente el Senado aprobó rápidamente la iniciativa.

Pero el segundo trámite constitucional no prosperó, ya que los diputados no respaldaron este punto y no se alcanzó el quorum necesario para que continuara prosperando, con 70 votos a favor, 12 en contra y 20 abstenciones.

Diputados que votaron en contra:

Miguel Ángel Becker Johannes Kaiser -Von Marcia Raphael Mora José Miguel Castro Paula Labra Hugo Rey Andrés Celis Miguel Mellado Frank Sauerbaum Mauro González Ximena Ossandón Diego Schalper

Diputados que votaron a favor:

María Candelaria Acevedo Marta González Hernán Palma Jorge Alessandri Jorge Guzmán Marlene Pérez Jaime Araya Tomás Hirsch Catalina Pérez Mónica Arce Diego Ibáñez Francisco Pulgar Danisa Astudillo Marcos Ilabaca Guillermo Ramírez Boris Barrera Tomás Lagomarsino Matías Ramírez Héctor Barría Henry Leal Marcela Riquelme Gustavo Benavente Daniel Lilayu Gaspar Rivas Alejandro Bernales Luis Malla Camila Rojas Carlos Bianchi Daniel Manouchehri Natalia Romero Fernando Bórquez Cristóbal Martínez Patricio Rosas Ana María Bravo Carolina Marzán Jaime Sáez Marta Bravo Cosme Mellado Marisela Santibáñez Felipe Camaño Daniel Melo Emilia Schneider Karol Cariola Vlado Mirosevic Alexis Sepúlveda Nathalie Castillo Helia Molina Marco Antonio Sulantay Daniella Cicardini Javiera Morales Francisco Undurraga Ricardo Cifuentes Carla Morales Alberto Undurraga Eduardo Cornejo Cristhian Moreira Consuelo Veloso Viviana Delgado Camila Musante Nelson Venegas Lorena Fries Jaime Naranjo Sebastián Videla Juan Fuenzalida Emilia Nuyado Gastón Von Mühlenbrock Ana María Gazmuri Rubén Oyarzo Gael Yeomans

Diputados que se abstuvieron:

Cristián Araya Harry Jürgensen Agustín Romero Chiara Barchiesi Christian Matheson Jorge Saffirio Juan Carlos Beltrán José Carlos Meza Luis Sánchez Bernardo Berger Benjamín Moreno Stephan Schubert Miguel Ángel Calisto Mauricio Ojeda Renzo Trisotti Camila Flores Erika Olivera Cristóbal Urruticoechea Juan Irarrázaval Víctor Pino

¿Qué pasará ahora con el Bolsillo Familiar Electrónico?

Por lo tanto, ahora regresará al Senado, en dicha instancia los senadores deberán llegar a un acuerdo, apoyar lo que decidieron los diputados o si la iniciativa de reactivar el Bolsillo Familiar por los meses de julio, agosto y septiembre pasa a Comisión Mixta.